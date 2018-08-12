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Очень жарко! Погода в Гомеле на неделе
13.08.2018 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Мечтать о теплых курортах в этом августе просто грешно. У самих погода не хуже. На этой неделе синоптики и спасатели, нас, вероятно, снова предупредят об оранжевых уровнях. Для простых же горожан это означает лишь одно — лето продолжается!
Итак, по
Во вторник — уже +30°C, в среду +33°C.
В четверг посвежеет, температура опустится до +27°C, возможен дождь, гроза.
К пятнице вернется погода понедельника — будет в меру тепло и солнечно.
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На этой неделе МЧС, нас вероятно, снова предупредит об оранжевых уровнях. Для простых же горожан это означает лишь одно - лето продолжается!
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