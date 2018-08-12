Очень жарко! Погода в Гомеле на неделе

Мечтать о теплых курортах в этом августе просто грешно. У самих погода не хуже. На этой неделе синоптики и спасатели, нас, вероятно, снова предупредят об оранжевых уровнях. Для простых же горожан это означает лишь одно — лето продолжается!





Итак, по данным сайта pogoda.by, в понедельник +26°C, солнечно.

Во вторник — уже +30°C, в среду +33°C.

В четверг посвежеет, температура опустится до +27°C, возможен дождь, гроза.

К пятнице вернется погода понедельника — будет в меру тепло и солнечно.