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Очень жарко! Погода в Гомеле на неделе

13.08.2018 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Мечтать о теплых курортах в этом августе просто грешно. У самих погода не хуже. На этой неделе синоптики и спасатели, нас, вероятно, снова предупредят об оранжевых уровнях. Для простых же горожан это означает лишь одно — лето продолжается!


Итак, по данным сайта pogoda.by, в понедельник +26°C, солнечно.

Во вторник — уже +30°C, в среду +33°C.

В четверг посвежеет, температура опустится до +27°C, возможен дождь, гроза.

К пятнице вернется погода понедельника — будет в меру тепло и солнечно.

 
 
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На этой неделе МЧС, нас вероятно, снова предупредит об оранжевых уровнях. Для простых же горожан это означает лишь одно - лето продолжается!
 
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