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"Хочу стать мамой, но потом". О тонкостях отложенного материнства расскажет врач-репродуктолог

13.08.2018 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Отсутствие надежного партнера, карьерные амбиции, материальные или жилищные проблемы — самые распространенные причины из-за которых современная женщина откладывает материнство до лучших времен. С годами вероятность благополучной беременности снижается из-за естественного старения организма. Но обмануть биологические часы и родить здорового ребенка даже после сорока позволяет технология «отложенное материнство».

В каком возрасте пора задуматься о замораживании яйцеклеток и что необходимо знать об этой процедуре? Можно ли продлить репродуктивную молодость и сохранить способность к зачатию после 35 при помощи медикаментов? На все вопросы об отложенном и позднем материнстве в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-репродуктолог Елена Панкратова.

Начало прямого эфира — 14 августа в 15.00 на портале TUT.BY.

Вы можете задать свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».

 
 
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