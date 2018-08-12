"Хочу стать мамой, но потом". О тонкостях отложенного материнства расскажет врач-репродуктолог

Отсутствие надежного партнера, карьерные амбиции, материальные или жилищные проблемы — самые распространенные причины из-за которых современная женщина откладывает материнство до лучших времен. С годами вероятность благополучной беременности снижается из-за естественного старения организма. Но обмануть биологические часы и родить здорового ребенка даже после сорока позволяет технология «отложенное материнство».

В каком возрасте пора задуматься о замораживании яйцеклеток и что необходимо знать об этой процедуре? Можно ли продлить репродуктивную молодость и сохранить способность к зачатию после 35 при помощи медикаментов? На все вопросы об отложенном и позднем материнстве в новом выпуске проекта «Женское здоровье» ответит врач-репродуктолог Елена Панкратова.

Начало прямого эфира — 14 августа в 15.00 на портале TUT.BY.

Вы можете задать свой вопрос специалисту: пишите на электронную почту air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».