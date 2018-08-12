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В Брестском районе 47-летнего мужчину насмерть придавило бревном
13.08.2018 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 47-летнего жителя Брестского района, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 10 августа. Мужчина помогал своему знакомому распилить древесину.
Около 11.00 во время работы мужчина потерял равновесие и упал, а сверху на него свалилось бревно. В результате сельчанин получи телесные повреждения, от которых скончался до прибытия скорой.
Брестским МОСК по данному факту проводится проверка.
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Погибший помогал другу распилить древесину.
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