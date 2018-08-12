50 лет спустя, или Как выпускники Сольской школы встретились с одноклассниками

Маршрутное такси мчит меня в Сморгонь. За окном пролетают зеленые лесополосы, гудят комбайны на полях. Но меня это мало волнует. Мысли далеко – в школьном детстве. Ведь еду я в Солы, в родную школу, на встречу с одноклассниками. Прошло уже 50 лет после выпускного бала! Сердце волнуется, тревожится: какие они, мои школьные друзья, найдем ли общий язык сейчас, через столь продолжительное время?







А вот и Солы, условленное место встречи. Вижу компанию нарядных людей и понимаю – наши! Повзрослевшие, поседевшие, степенные… Первые взгляды, первые слова, объятия – и мы опять те же мальчики и девочки! Улыбчивые Фома и Ванда, серьезные Зюта и Нелли, красавицы Ядвига и Наташа, два Миши – ответственные и добрые. Несколько минут общения – и как будто не было между нами этих долгих лет!

Нас не так и много, чуть меньше половины класса. Кто-то уже в мире ином, кто-то тяжело болеет. Жизнь разбросала одноклассников по всему миру – Россия, Литва, Латвия, США. Не каждый смог приехать.

С волнением и трепетом переступаем порог школы. Класс, где когда-то учились, встречает нас сияющей чистотой и тишиной. Но сквозь эту тишину слышатся звуки школьного звонка и топот бегущих на перемену детских ног! Это незабываемо!

Уселись за "свои" парты. Стали рассматривать привезенные фотографии – и потекли воспоминания. О том, каким дружным и активным был класс, как тщательно готовились к урокам. Ведь требования к знаниям предъявлялись самые серьезные, и нужно было хорошо подготовиться, чтобы получить четверку.

С огромной признательностью говорили о педагогах: первой учительнице Окулович М. С., директорах Мелешко Л. И. и Дешковце В. Т., учителях Селявко В. А., Протасевич Ч. М., Селявко М, М., Журавкиной С. И., Косикове И. М., Ковалевской Л. В., Бандаловском В. В., Чистой Е. Н., Тиво Г. Д. Они давали нам не только знания, но и учили жить. Учили мечтать, ставить высокие цели и достигать их. Благодаря учителям мы шли по жизни грамотными, воспитанными и успешными людьми, с активной жизненной позицией. Спасибо вам, родные! Извините, что не смогли сказать слова благодарности намного раньше!

Классный руководитель Чеслава Михайловна Протасевич преподавала физику, и этот предмет стал любимым для нас. Учительница давала много материала сверх школьной программы. Было интересно узнать о принципах работы телевизора, о строении атома, о нейтронах-протонах. Чтобы полученные знания не забылись, педагог учила (заставляла!) писать конспекты. Как это потом пригодилось в вузе, где для первокурсника главное - уметь конспектировать лекции!

Учитель русской литературы М. М. Селявко старалась воспитать учеников творческими людьми. Мы писали рассказы, стихи, "печатали" их в рукописном журнале "Заря поэзии". Никто из нас не стал литератором, но умение чувствовать прекрасное сделало нашу жизнь немножко ярче. Мария Михайловна красиво и со вкусом одевалась, девочки с восхищением смотрели на безупречно выглядевшую учительницу и хотели быть похожими на нее.

Важное место в нашей жизни занимали школьные вечера. Принимали в них самое активное участие. Под руководством учителя пения Бандаловского В. В. организовали вокальную группу "Веснянка". Любимая песня – "Город детства" – звучит в сердцах и сегодня.

Нравились уроки физкультуры. Занятия в спортивных секциях развивали физически, укрепляли здоровье. Мы были лучшими баскетболистками школы, побеждали на туристических слетах.

Коллектив школы дружил со школами в Гервятах и Крево. Периодически наведывались друг к другу. Проходили спортивные состязания, концерты художественной самодеятельности. Кульминацией таких вечеров дружбы была, конечно же, танцевальная программа.

А потом был урок истории, истории жизни выпускников 1968 года. Рассказали о себе, о своей работе, о семье. Порадовались успехам. В военном деле преуспел наш Иван Шайко, генерал-майор Вооруженных Сил России. Нашла себя в финансовой сфере и стала генеральным директором фирмы Юзефа Свило-Егорова. Высоко ценили сослуживцы труд инженера Фомы Нагорского, Михаила Прусаловича, Нелли Тарасевич. Руководила работой с кадрами строительной организации Ядвига Устинович. Главным бухгалтером трудилась Леонарда Михайловская. Машиностроитель Михаил Савицкий прошел все ступени карьерного роста и стал директором.

Прошло 50 лет после окончания школы! Но где бы ни были, мы всегда мысленно стремились в свою колыбель. Здесь наши корни, отсюда и сегодня подпитываем свои силы. И бесконечно благодарны Богу, родителям и учителям, своей земле за дар жизни, за науку и воспитание. Низкий поклон тебе, наша малая родина! Низкий поклон, школа! Удачи вам и процветания!

От имени всех одноклассников выражаю благодарность за помощь в подготовке встречи Янине Бычковской (Гродно), Галине Шадовой (Сморгонь), Анне Ручий, Елене Нагорской, Леокадии Дуксо (Солы), Владимиру Клуйшо (Кушляны), Галине Остапченя (Гродно). Особая признательность настоятелю костела в Солах ксендзу Леонарду за трогательные слова на мессе.

Галина АНДРЕЕВА-МАЛЕНЧИК.