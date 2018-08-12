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Тепло и почти без дождей. Погода в Гродно и области на неделю

13.08.2018 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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На предстоящей неделе на Гродненщине будет не очень жарко, однако во вторник воздух может прогреться до +30 °C. По данным сайта pogoda.by, в середине недели — немного дождей, грозы и ветер.


В понедельник, 13 августа, в Гродненской области будет тепло, немного облачно, но без дождей. Температура днем — +22…24 °C.

Во вторник, 14 августа, небольшая облачность, практически все время без осадков, только вечером может пойти дождь. Температура днем — +28…30 °C.

В среду, 15 августа, ночью и утром — дождь, днем — переменная облачность. Будет ветрено. Порывы ветра до 14 м/с. Вечером — опять дождь. Температура днем — +22…24 °C.

В четверг, 16 августа, ночью — дождь. Днем и вечером — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха утром — +16…18 °C, днем — +20…22 °C.

В пятницу, 17 августа, небольшая облачность, слабый неустойчивый ветер. Осадков не будет. Температура днем — +22…24 °C.

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На предстоящей неделе на Гродненщине будет не очень жарко, однако во вторник воздух может прогреться до +30 °C.
 
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