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Тепло и почти без дождей. Погода в Гродно и области на неделю
13.08.2018 10:19 — Новости Общества | Tut.by
На предстоящей неделе на Гродненщине будет не очень жарко, однако во вторник воздух может прогреться до +30 °C. По
В понедельник, 13 августа, в Гродненской области будет тепло, немного облачно, но без дождей. Температура днем — +22…24 °C.
Во вторник, 14 августа, небольшая облачность, практически все время без осадков, только вечером может пойти дождь. Температура днем — +28…30 °C.
В среду, 15 августа, ночью и утром — дождь, днем — переменная облачность. Будет ветрено. Порывы ветра до 14 м/с. Вечером — опять дождь. Температура днем — +22…24 °C.
В четверг, 16 августа, ночью — дождь. Днем и вечером — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха утром — +16…18 °C, днем — +20…22 °C.
В пятницу, 17 августа, небольшая облачность, слабый неустойчивый ветер. Осадков не будет. Температура днем — +22…24 °C.
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На предстоящей неделе на Гродненщине будет не очень жарко, однако во вторник воздух может прогреться до +30 °C.
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