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Горячая пора

13.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Уборка зерновых в самом разгаре. В работу включились как опытные аграрии, так и молодежь, семейные экипажи и даже сотрудник районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Горячая пора
Олег и Иван Прус

«Нам работать надо, а вы нас отвлекаете», – встречают нас механизаторы. Семейный экипаж ОАО «Юбилейный-Агро» Олег и Иван Прус первый год участвуют в уборочной, но уже всем сердцем переживают за будущий урожай. Из их семьи вышла целая династия хлеборобов: в сельском хозяйстве работал дедушка Ивана, сейчас трудится отец. Сам молодой человек окончил Буда-Кошелевский аграрный колледж и устроился в хозяйство на период практики.

Горячая пора
Денис Лаврентиков

– Молодежь нужно приучать к труду, поэтому сын с пяти лет в поле со мной катается, почти на всех тракторах успел поездить, – говорит Олег Прус. – Это наш первый сезон на комбайне, взяли цель намолотить тысячу. Надеемся, что получится ее реализовать.
А вот отец многодетной семьи Денис Лаврентиков 8 лет работает в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, но уже второй год подряд устраивается помощником комбайнера в сельхозпредприятие на период проведения уборочной кампании. По его словам, это отличная возможность заработать, а заодно и помочь аграриям.
– У меня трое детей, скоро будет четвертый, лишние деньги семье не помешают. Вот и работаю в усиленном режиме: сутки в РОЧС, двое в поле, – рассказывает Денис. – В профессиях похожего мало, поэтому вникать было нелегко, благо, старший комбайнер всегда готов помочь.
Всего в нынешней уборочной участвуют 8 семейных экипажей, 3 человека привлечены из смежных профессий.
Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.

 
 
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Уборка зерновых в самом разгаре. В работу включились как опытные аграрии, так и молодежь, семейные экипажи и даже сотрудник районного отдела по...
 
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