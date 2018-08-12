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МИД: белорус, находившийся на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив

13.08.2018 10:45 — Новости Общества | БелТА  
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13 августа, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Белорус, который находился на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"По предварительной информации, все альпинисты, которые находились на борту вертолета, в настоящий момент живы и находятся в самостоятельно сооруженном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один гражданин Беларуси", - сказал он.

В настоящий момент проводится совместная спасательная операция альпинистов компетентными ведомствами Таджикистана. "Посольство Беларуси в Таджикистане находится в постоянном контакте с МЧС Таджикистана и окажет все необходимое содействие белорусским гражданам", - заверил пресс-секретарь МИД.

Как сообщалось ранее, вертолет Ми-8 с 13 альпинистами, в числе которых граждане Беларуси, России и Испании, и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку. Инцидент произошел при возвращении вертолета на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Белорус, который находился на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах Таджикистана, жив. Об этом...
 
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