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Жара спадет, придут дожди. Погода в Могилеве на неделе
13.08.2018 11:22 — Новости Общества | Tut.by
С каждым днем в Могилеве будет становиться прохладнее, а в середине недели ждем дожди. Такой будет погода в ближайшие будни. В выходные, по предварительным данным, будет тепло, преимущественно солнечно, но не без осадков.
Сегодня, 13 августа, будет переменная облачность и максимум +22 °С.
Во вторник потеплеет до +26 °С. Весь день будет солнечно, практически безветренно.
В среду, 15 августа, весь день будет дождливым — осадки будут кратковременными, пройдут местами. Ожидается ветреная погода. Днем прогнозируют грозу и максимум +24 °С.
16 августа небольшие дожди возможны в первой половине дня. Максимальная температура снизится до +23 °С.
В пятницу, 17 августа, будет +22 °С, переменная облачность.
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К выходным максимальная температура воздуха снизится до +22 градусов. Однако погода будет преимущественно солнечной.
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