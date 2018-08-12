Всплеск жары и снова климатическая норма. Какой будет погода на неделе

Свежий воздух с Балтийского моря принес ненадолго комфортную летнюю погоду. В воскресенье днем максимальная температура воздуха колебалась от +21 по северо-западу до +27 по юго-востоку страны. Сегодня в середине дня ожидается от +19 по северу до +28 по югу республики. Такой температурный фон соответствует климатической норме для середины августа. Завтра синоптическая ситуация изменится. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Во вторник, 14 августа, на Беларусь устремится очень теплый воздух с юго-запада Европы, в дневные часы к северо-западным регионам подойдет фронтальный раздел. Поэтому во вторник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизиться до +11 +18°С, во второй половине дня воздух прогреется до+24 +29°С, в южных районах до +30 +32°С. Такой температурный фон на +3+7 превысит климатическую норму.

В среду, 15 августа, республика будет находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном, смещающимя с юга Швеции на Эстонию. При такой ситуации на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, местами возможны сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +22 +28, по крайнему юго-востоку +29 +32.

В четверг, 16 августа, на фоне роста атмосферного давления ожидается поступление неустойчивых свежих воздушных масс с севера Балтийского моря. В отдельных районах ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха снова вернется в климатическую норму: ночью +11 +17, днем +19 +26.

По предварительному прогнозу в конце недели и предстоящие выходные установится теплая погода, с температурой в разгар дня в основном +23+28, кое-где пройдут короткие летние дожди под аккомпанемент гроз.

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