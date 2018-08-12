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Милиция вновь разыскивает беглую 15-летнюю маму из Дрогичинского района

13.08.2018 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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15-летняя Диана Морозова из деревни Старомлыны Дрогичинского района вновь объявлена в розыск как пропавшая без вести.


Ориентировка с прошлых поисков Дианы. Фото: ПСО «Ангел Брест»

Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 31 июля около 19.00. Десять дней спустя ее мать обратилась с заявлением в милицию. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, мобильный телефон отключен.

Ранее девушка неоднократно уходила из дома, бродяжничала, признавалась в занятиях проституцией.

Напомним, девочка учится в школе, недавно родила ребенка. Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Но семья забрала мальчика: документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

В прошлый раз девушка пропала в конце июня. Ее нашли на вторую неделю поисков в Борисове.

Приметы разыскиваемой: на вид 15−16 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, до плеч, глаза голубые.

Была одета: платье темного цвета; темные летние балетки. При себе имела рюкзак темного цвета со школьными принадлежностями. Может представляться Анной, Викой, Юлией, Розой.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/598080.html

 
Теги: Брест
 
 
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Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 31 июля.
 
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