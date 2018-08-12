|
Милиция вновь разыскивает беглую 15-летнюю маму из Дрогичинского района
13.08.2018 11:23 — Новости Общества | Tut.by
15-летняя Диана Морозова из деревни Старомлыны Дрогичинского района вновь объявлена в розыск как пропавшая без вести.
Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 31 июля около 19.00. Десять дней спустя ее мать обратилась с заявлением в милицию. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, мобильный телефон отключен.
Ранее девушка неоднократно уходила из дома, бродяжничала,
Напомним, девочка учится в школе, недавно родила ребенка. Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Но семья забрала мальчика: документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.
В прошлый раз девушка пропала в конце июня. Ее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 31 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)