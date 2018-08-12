13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западу Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер будет юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла, днем будет плюс 24-29 градусов. В южных районах воздух прогреется до 30-32 градусов.-0-

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