Милиция задержала девушек, которые оказывали интимные услуги на могилевской трассе возле Шабанов

Милиция задержала девушек, которые за деньги оказывали интимные услуги на могилевской трассе возле Шабанов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как выяснилось, занимались этим девушки не первый год. Правда, когда клиенты отказывались платить, все сводилось к покупке алкогольных напитков.

В отношении девушек составили административный протокол по ст. 17.5 КоАП (Занятие проституцией) РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.