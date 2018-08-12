В выходные в болоте в Лошицком парке застрял мужчина. Его искали с помощью дрона

Спасатели с помощью дрона искали 30-летнего мужчину, который застрял в болотистой местности в Лошицком парке. Об этом сообщает МЧС.





В субботу, 11 августа, в 15.43 на 101 позвонил мужчина и рассказал, что он застрял в болотистой местности Лошицкого парка.





Для его поиска задействовали квадрокоптер. Было также налажено взаимодействие с работниками милиции и скорой помощи.

В 17.37 на расстоянии 70 метров от твердого грунта спасатели нашли мужчину и доставили на твердую поверхность. Причина происшествия — личная неосторожность.