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В выходные в болоте в Лошицком парке застрял мужчина. Его искали с помощью дрона
13.08.2018 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Спасатели с помощью дрона искали 30-летнего мужчину, который застрял в болотистой местности в Лошицком парке. Об этом
В субботу, 11 августа, в 15.43 на 101 позвонил мужчина и рассказал, что он застрял в болотистой местности Лошицкого парка.
Для его поиска задействовали квадрокоптер. Было также налажено взаимодействие с работниками милиции и скорой помощи.
В 17.37 на расстоянии 70 метров от твердого грунта спасатели нашли мужчину и доставили на твердую поверхность. Причина происшествия — личная неосторожность.
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Он сам позвонил спасателям.
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