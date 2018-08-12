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Более 2,5 тыс. первоклассников Гомельской области получат в подарок школьные портфели

13.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекты школьных принадлежностей более чем для 2,5 тыс. ребят планируют сформировать во время акции «Соберем портфель первокласснику» в Гомельской области, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Акция „Соберем портфель первокласснику“ проводится в Гомельской области с 2009 года, — напомнила Жанна Жданович. — В нынешнем году за школьные парты 1 сентября в регионе сядут более 16 тыс. первоклассников. Из них свыше 2,5 тыс. детей-сирот, ребят, признанных находящимися в социально опасном положении, которым необходима помощь».

Жанна Жданович отметила, что стартовавшая 1 августа акция набирает обороты. К ней активно подключаются представители органов власти, общественных организаций, учреждений, предприятий, а также неравнодушные люди.

Всего же в области, по словам заместителя начальника главного управления образования, примерно 4,5 тыс. школьников требуют особого внимания. «И, несмотря на то что акция носит название „Соберем портфель первокласснику“, без поддержки не остается ни одна семья, в которой есть ученик», — добавила она.

Чтобы присоединиться к акции, нужно через главное управление образования облисполкома или отделы образования, спорта и туризма горрайисполкомов узнать фамилии ребят, которым необходима помощь, укомплектовать портфели и по возможности лично вручить их школьникам. Акция продлится до 1 сентября.

 
Теги: Гомель
 
 
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13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекты школьных принадлежностей более чем для 2,5 тыс. ребят планируют сформировать во время акции «Соберем портфель...
 
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