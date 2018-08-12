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Белорусы могли увидеть до 110 падающих звезд в час

13.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли увидеть до 110 падающих звезд в час – именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды.
Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

Белорусы могли увидеть до 110 падающих звезд в час

 
 
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Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли увидеть до 110 падающих звезд в час – именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды. Звездопад Персеиды...
 
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