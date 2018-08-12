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Белорусы могли увидеть до 110 падающих звезд в час
13.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли увидеть до 110 падающих звезд в час – именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды.
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Белорусы в ночь с 12 на 13 августа могли увидеть до 110 падающих звезд в час – именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды. Звездопад Персеиды...
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