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Ураган в Островецком районе в выходные ломал деревья и срывал с домов крыши

13.08.2018 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов. Читатели TUT.BY поделились снимками разрушений в поселке Гудогай.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

Были полностью обесточены деревни Едалани, Нидяны, Байканы и другие. Остались без света фермы в Липнишках, Лоше, Страче, зерносушильные комплексы в Вороне и Страчанке.


Энергетики региона работали все выходные, чтобы восстановить энергоснабжение ферм и жилых домов, рассказали газете «Островецкая правда» в местных электросетях.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

Фото предоставлено читателем TUT.BY

Фото предоставлено читателем TUT.BY



 
 
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В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов.
 
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