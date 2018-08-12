Ураган в Островецком районе в выходные ломал деревья и срывал с домов крыши

В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов. Читатели TUT.BY поделились снимками разрушений в поселке Гудогай.



Фото предоставлено читателем TUT.BY

Были полностью обесточены деревни Едалани, Нидяны, Байканы и другие. Остались без света фермы в Липнишках, Лоше, Страче, зерносушильные комплексы в Вороне и Страчанке.





Энергетики региона работали все выходные, чтобы восстановить энергоснабжение ферм и жилых домов, рассказали газете «Островецкая правда» в местных электросетях.



Фото предоставлено читателем TUT.BY



Фото предоставлено читателем TUT.BY



Фото предоставлено читателем TUT.BY







