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Ураган в Островецком районе в выходные ломал деревья и срывал с домов крыши
13.08.2018 12:55 — Новости Общества | Tut.by
В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов. Читатели TUT.BY поделились снимками разрушений в поселке Гудогай.
Были полностью обесточены деревни Едалани, Нидяны, Байканы и другие. Остались без света фермы в Липнишках, Лоше, Страче, зерносушильные комплексы в Вороне и Страчанке.
Энергетики региона работали все выходные, чтобы восстановить энергоснабжение ферм и жилых домов,
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В Островецком районе выдались ветреные выходные. Вечером в минувшую субботу здесь пронесся ураган, который валил деревья и срывал крыши с домов.
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