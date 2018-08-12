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"Не отравление". Что говорят на предприятии по выращиванию грибов, сотрудники которого в больнице
13.08.2018 13:11 — Новости Общества | Tut.by
На предприятии по выращиванию грибов шиитаке под Кричевом отрицают, что их работники получили отравление на рабочем месте. «Это не отравление. В одном случае — это астма, в трех других — обычное ОРВИ. Официального диагноза из больницы у нас нет», — сказали в ООО «Инфэн».
О том, что сотрудники предприятия попали в реанимацию,
В Кричевской центральной районной больнице подтвердили, что у них находятся четыре пострадавших работника этого предприятия:
— У нас только тяжелые, у них температура, аллергия, некоторые лежат в реанимации.
Староста агрогородка Красная Буда, который находится недалеко от предприятия по выращиванию грибов, Евгения Шевцова рассказала, что проблемы со здоровьем у работников предприятия по выращиванию грибов «начались 3−4 дня назад».
— Моя соседка, которая работает на этом предприятии, сейчас находится в реанимации центральной районной больнице Кричева, — говорит женщина.
В администрации предприятия «Инфэн» утверждают, что в больницу сотрудники попали не из-за отравления.
— Один работник, который сейчас находится в реанимации, попал туда с астмой. Возможно, это такая реакция организма на какие-то вещества. В любом случае, у нас была санстанция, и все пробы были в норме. Сегодня (13 августа. — TUT.BY) санстанция должна приехать к нам еще раз. Остальные три сотрудника в больницу попали с обычной ОРВИ. По крайней мере, так говорят. Официального диагноза из больницы у нас нет.
В администрации предприятия также рассказали, что из-за «информации в интернете» сотрудники «Инфэн» «взбунтовались». Как именно, на предприятии не пояснили, но подчеркнули, что все вышли на работу, производство работает в штатном режиме.
В Кричевской центральной районной больнице подтвердили, что у них на лечении находятся несколько человек — «шесть или семь», — которые работают на предприятии «Инфэн». Однако поступали они в разное время с разными жалобами. Ни одному из них не поставлен диагноз «отравление».
— Возможно, у кого-то просто аллергия, у кого-то — ОРВИ. С этим разбираемся. Пока пациенты в больнице, но ни один из них не был и не находится в тяжелом состоянии в реанимации, — подчеркнули в ЦРБ.
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Четыре сотрудника предприятия попали в больницу.
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