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Пожаров нет, но их вероятность высокая. Запрещено посещать леса в 32 районах Беларуси

13.08.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Запрет на посещение лесов действует в 32 районах Беларуси. Эта информация, актуальная на понедельник 13 августа, сообщает карта на сайте Министерства лесного хозяйства.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В июне во многих районах Беларуси было запрещено посещать леса — из-за пожаров.

— Потом ситуация нормализовалась ситуация и не было никаких запретов. Сейчас нигде пожаров у нас нет, все под контролем, но вероятность пожаров высокая. В тех районах, где продолжительное время не выпадали осадки и держится высокая температура воздуха, установлен 4-й класс пожарной опасности. Местные исполкомы приняли решения о запретах на посещение лесов. В основном это касается Гомельской области — почти везде, также действуют запреты в Гродненской, Минской и Могилевской областях, — рассказал TUT.BY консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Угрин.

За нарушение запрета полагается административная ответственность по ст. 15.29 КоАП: предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Одна базовая равна 24 рублям 50 копейкам.

 
 
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Запрет на посещение лесов действует в 32 районах Беларуси. Эта информация, актуальная на понедельник 13 августа, сообщает карта на сайте Министерства лесного...
 
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