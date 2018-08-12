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В Светлогорске в реанимации умер 15-летний подросток

13.08.2018 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В реанимации Светлогорской районной больницы 10 августа умер 15-летний подросток. Причину смерти установит патологоанатомическое исследование, сообщает БелаПАН.

Известно, что ребенок поступил из соседнего райцентра в ночь с 9 на 10 августа в состоянии средней степени тяжести.

Ухудшение наступило через семь-восемь часов после поступления в учреждение здравоохранения. Мальчика перевели в реанимацию, где он скончался.

Врачи боролись за его жизнь, проводились все необходимые мероприятия в условиях хирургии и реанимации.

В Светлогорской районной больнице сообщили, что мальчик не страдал онкологией или неизлечимыми заболеваниями. Диагноз, с которым поступил ребенок, в больнице назвать отказались, сославшись на врачебную тайну. Известно лишь, что болезнь развивалась стремительно. Речь идет о полиорганной недостаточности, а на основании чего она возникла — установит вскрытие.

 
 
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Ухудшение наступило через семь-восемь часов после поступления в учреждение здравоохранения. Мальчика перевели в реанимацию, где он скончался.
 
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