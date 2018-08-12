Пьяный стрелял из ружья по отдыхающим на берегу Березины

Ночью 11 августа на берегу реки Березины мужчина угрожал окружающим оружием, сказано в сообщении на сайте Следственного комитета .



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В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 47-летний житель д. Снуя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону жителей Минска, отдыхающих на берегу. При этом мужчина произвел четыре выстрела, один из которых — по туристической палатке. После чего ушел с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним работает следователь. Первоначально объяснить причины противоправных действий он отказался, учитывая состояние алкогольного опьянения.

Березинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях (ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

По месту жительства задержанного изъяты патроны, три зарегистрированных охотничьих ружья, также изъяты обнаруженные на месте происшествия гильзы, палатка и иные предметы признаны вещественными доказательствами.