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Организатору граффити-пленэра дали штраф за новый мурал на Столетова
13.08.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by
За мурал, который
13 августа на организатора проекта Urban Myths Олега Ларичева администрация Партизанского района составила постановление о наложении административного взыскания. Оно предусмотрено за выполненное граффити, так как эскиз мурала не был согласован Минским городским художественно-экспертным советом.
В постановлении сказано, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» и предполагает наложение штрафа от 2 до 15 базовых величин. Ларичеву постановили выплатить минимальную сумму — две базовых.
Граффити на Столетова, 2, выполнено в рамках проекта Urban Myths испанским художником Sabek. Организаторы приглашают в Беларусь иностранных художников, которые создают тут муралы. Что немаловажно — это все делается за счет народного финансирования через
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