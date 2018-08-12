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Организатору граффити-пленэра дали штраф за новый мурал на Столетова

13.08.2018 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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За мурал, который появился в начале июля на фасаде дома на Столетова, организатор заплатит штраф в 49 рублей. Мы узнали, в чем суть нарушения.


Мурал на Столетова, 2. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

13 августа на организатора проекта Urban Myths Олега Ларичева администрация Партизанского района составила постановление о наложении административного взыскания. Оно предусмотрено за выполненное граффити, так как эскиз мурала не был согласован Минским городским художественно-экспертным советом.

В постановлении сказано, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 21.13 КоАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» и предполагает наложение штрафа от 2 до 15 базовых величин. Ларичеву постановили выплатить минимальную сумму — две базовых.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Граффити на Столетова, 2, выполнено в рамках проекта Urban Myths испанским художником Sabek. Организаторы приглашают в Беларусь иностранных художников, которые создают тут муралы. Что немаловажно — это все делается за счет народного финансирования через краудфандинговую платформу.

 
 
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