ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и РФ вновь обсуждают вопрос отмены роуминга

13.08.2018 14:52 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

10 августа в Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерства связи и информатизации  Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщает Минвязи Беларуси, председательствовали на заседании министры Сергей Попков и Константин Носков. Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании стала тема отмены роуминга территории двух государств.

«Один из способов решения поставленной задачи - гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте. Положительным результатом работы в данном направлении ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности», - сообщает Минсвязи Беларуси.

Напомним, что в начале года Сергей Попков в интервью журналу «Экономические стратегии» сообщил, что вопрос отмены роуминга будет обсуждаться в первом квартале 2018 года министерствами связи обеих стран. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 22 ноября на форуме в Москве заявил, что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Государственную Думу РФ 10 июля 2017 года. В документе отмечено, что с 1 января 2018 года роуминг может быть отменен. Тарифы на услуги роуминга между Беларусью и Россией, по планам, должны будут снижаться поэтапно.

Ранее Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между странами.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 августа в Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерства связи и информатизации  Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обнаружены тела мужчины и девочки, которых 6 августа унесло течением в Речицком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика