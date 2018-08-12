Беларусь и РФ вновь обсуждают вопрос отмены роуминга

10 августа в Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерства связи и информатизации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщает Минвязи Беларуси, председательствовали на заседании министры Сергей Попков и Константин Носков. Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании стала тема отмены роуминга территории двух государств.

«Один из способов решения поставленной задачи - гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте. Положительным результатом работы в данном направлении ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности», - сообщает Минсвязи Беларуси.

Напомним, что в начале года Сергей Попков в интервью журналу «Экономические стратегии» сообщил , что вопрос отмены роуминга будет обсуждаться в первом квартале 2018 года министерствами связи обеих стран. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 22 ноября на форуме в Москве заявил , что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Государственную Думу РФ 10 июля 2017 года. В документе отмечено, что с 1 января 2018 года роуминг может быть отменен. Тарифы на услуги роуминга между Беларусью и Россией, по планам, должны будут снижаться поэтапно .