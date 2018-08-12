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Беларусь и РФ вновь обсуждают вопрос отмены роуминга
13.08.2018 14:52 — Новости Общества | БДГ
10 августа в Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерства связи и информатизации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Как сообщает Минвязи Беларуси, председательствовали на заседании министры Сергей Попков и Константин Носков. Одним из ключевых вопросов, рассмотренных на заседании стала тема отмены роуминга территории двух государств.
«Один из способов решения поставленной задачи - гармонизация тарифов на роуминг, практическая реализация потребует участия всех игроков рынка: операторов электросвязи, отраслевых министерств. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в Дорожной карте. Положительным результатом работы в данном направлении ожидается снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности», - сообщает Минсвязи Беларуси.
Напомним, что в начале года Сергей Попков в интервью журналу «Экономические стратегии»
Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией
Ранее Александр Лукашенко
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10 августа в Смоленске прошло совместное заседание коллегий Министерства связи и информатизации Беларуси и Министерства цифрового развития, связи и массовых...
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