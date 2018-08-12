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Обнаружены тела мужчины и девочки, которых 6 августа унесло течением в Речицком районе

13.08.2018 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В Речицком районе обнаружены тела утонувших мужчины и 11-летней девочки, которых еще 6 августа во время купания в Березине унесло течением.


Фото: МЧС

12 августа тело мужчины обнаружили местные рыбаки. А сегодня примерно в 13.00. спасатели нашли и девочку, сообщили в ОСВОД.

Напомним, инцидент произошел 6 августа примерно в 20.00 недалеко от деревни Горваль Речицкого района. Мужчина, женщина и две девочки 10 и 11 лет купались в Березине. В какой-то момент отдыхающие попали в яму, их стало уносить течением. Женщина и одна из девочек смогли выбраться на берег. Мужчину и второго ребенка унесло течением. Поисковые работы велись несколько дней. Тела нашли в нескольких километрах от места происшествия.

 
 
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В Речицком районе обнаружены тела утонувших мужчины и 11-летней девочки, которых еще 6 августа во время купания в Березине унесло течением.
 
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