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Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев провел экскурсию на МКС
13.08.2018 15:25 — Новости Общества | БелТА
Олег Артемьев. Фото из социальных сетей
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев показал самый длинный маршрут на МКС. Видеоролик, опубликованный на канале космонавта в YouTube, уже набрал около 350 тыс. просмотров.
В видео Олег Артемьев показал японский и российский модули, столовую и отсек, где живут космонавты. На своем пути он повстречал "самых лучших людей на станции" - Серину Ауньон, Эндрю Фойстела и Александра Герста.
Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08" 21 марта 2018 года. Родители Олега живут в Витебске.-0-
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев показал самый длинный маршрут на МКС. Видеоролик, опубликованный на канале...
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