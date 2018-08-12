Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев провел экскурсию на МКС

Олег Артемьев. Фото из социальных сетей

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт белорусского происхождения Олег Артемьев показал самый длинный маршрут на МКС. Видеоролик, опубликованный на канале космонавта в YouTube, уже набрал около 350 тыс. просмотров.

В видео Олег Артемьев показал японский и российский модули, столовую и отсек, где живут космонавты. На своем пути он повстречал "самых лучших людей на станции" - Серину Ауньон, Эндрю Фойстела и Александра Герста.

Олег Артемьев отправился на МКС в составе экипажа космического корабля "Союз МС-08" 21 марта 2018 года. Родители Олега живут в Витебске.-0-