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Суд вынес приговор по делу о нападении на экономиста и ведущего Сергея Чалого
13.08.2018 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района поставил точку
По версии прокурора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кирилл Довнар и Александр Рублев избили экономиста Сергея Чалого и его друга Соколовского. Причину конфликта Александр Рублев пояснил так: его жене надо было в туалет. Он попросил Чалого с другом отойти в сторону, те же высказались некорректно в адрес девушки — и началось. Обвиняемые вину признали частично, не соглашаясь с тем, что все произошло «из хулиганских побуждений».
— Александра Рублева суд приговорил к трем годам лишения свободы, — сообщил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Лепретор. — Кирилла Довнара — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Рублева взяли под стражу прямо в зале суда.
Что касается гражданских исков, которые потерпевшие выставили обидчикам, то их суд удовлетворил частично. Сергею Чалому — 1000 рублей солидарно с обоих обвиняемых, Анатолию Соколовскому — 250 рублей солидарно с обоих обвиняемых.
Во время прений гособвинитель
Потерпевшие просили не наказывать обидчиков «реальным лишением свободы». При этом экономист и его друг просили суд удовлетворить их гражданские иски. Иск Анатолия Соколовского — 500 рублей морального вреда солидарно с обоих обвиняемых. Сергея Чалого — 5000 рублей солидарно с обоих обвиняемых.
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Суд Центрального района поставил точку в истории с нападением на экономиста Сергея Чалого и его друга Анатолия Соколовского.
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