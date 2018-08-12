Суд вынес приговор по делу о нападении на экономиста и ведущего Сергея Чалого

Суд Центрального района поставил точку в истории с нападением на экономиста Сергея Чалого и его друга Анатолия Соколовского. Приговор Александру Рублеву — 3 года лишения свободы, Кириллу Довнару — 3 года «химии».



Сергей Чалый с адвокатом. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По версии прокурора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кирилл Довнар и Александр Рублев избили экономиста Сергея Чалого и его друга Соколовского. Причину конфликта Александр Рублев пояснил так: его жене надо было в туалет. Он попросил Чалого с другом отойти в сторону, те же высказались некорректно в адрес девушки — и началось. Обвиняемые вину признали частично, не соглашаясь с тем, что все произошло «из хулиганских побуждений».

— Александра Рублева суд приговорил к трем годам лишения свободы, — сообщил адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Лепретор. — Кирилла Довнара — к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Рублева взяли под стражу прямо в зале суда.

Что касается гражданских исков, которые потерпевшие выставили обидчикам, то их суд удовлетворил частично. Сергею Чалому — 1000 рублей солидарно с обоих обвиняемых, Анатолию Соколовскому — 250 рублей солидарно с обоих обвиняемых.

Во время прений гособвинитель просила для Александра Рублева 3 года в ИК общего режима, а для Кирилла Довнара — 3 года исправительного учреждения открытого типа. По словам прокурора, Рублев ранее был судим за хулиганство, а Довнар «за совершение преступлений против собственности»

Потерпевшие просили не наказывать обидчиков «реальным лишением свободы». При этом экономист и его друг просили суд удовлетворить их гражданские иски. Иск Анатолия Соколовского — 500 рублей морального вреда солидарно с обоих обвиняемых. Сергея Чалого — 5000 рублей солидарно с обоих обвиняемых.