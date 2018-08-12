В Столине открылось «Grand-café»



Наиболее любопытные и осведомлённые жители города знали о том, что красивое монументальное здание в Столине (практически напротив отделения ГАИ) — это будущее новое кафе. И вот в воскресенье оно было официально открыто в торжественной обстановке, с традиционным перерезанием ленточки…

На открытии «Grand-café» выступили мэр города Геннадий Иванович Березовский, начальник ДСПМК-32 Сергей Александрович Стовба, которые поздравил семью Невдах с новым начинанием, а владелец кафе Василий Андреевич Невдах в свою очередь поблагодарил власти за помощь в осуществлении большой семейной мечты. Настроение присутствующих своими номерами поднимал заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Выцінанка».

Идея открытия кафе появилась путём сложения общих задумок всех членов семьи. Заведение не имеет какой-то узкой направленности, оно «для всех». Здесь рады и маленьким гостям с мамами и папами, и молодожёнам, и золотым юбилярам. В красивым интерьере красивым будет любой праздник.

Кафе площадью 500 квадратных метров обещает заинтересовать потенциальных посетителей многочисленными «фишками» Тут есть немало отличительных признаков от остальных увеселительных заведений Столина.

Во-первых, в «Grand-café» по вечерам выходных дней будет дресс-код (в неопрятном виде вход воспрещён). Владельцы ни в коем случае не хотят, чтобы посетители воспринимали это как своеобразный пафос. Днём тут с радостью простят «шорты с пальмами», а вот вечером будьте при параде. И делается это в первую очередь для приятного времяпрепровождения клиентов.

Во-вторых, тут обещают первое в городе караоке (для начала один раз в неделю). Но самый главный плюс заведения в графике работы. Только здесь трижды в неделю (пятница-воскресенье) будут работать до трёх ночи! С понедельника по четверг – с 12 дня до часу ночи.

Что касается музыки, то в кафе немецкая акустическая система мощностью в 6 кВт и профессиональная светомузыка – всё на радость даже самому привередливому клиенту.

В некоторые дни недели тут будет платный вход, как поэтично пояснили корреспонденту, цена будет зависеть от того, «стоит ли на дворе сентябрьский скучный вечер и какое количество молодёжи приехало на выходные в Столин».

Ну, и переходим к главному. В кафе обещают порадовать фирменным меню от повара-пицейолы Вадима Мороза. В меню нет слишком вычурных или изысканных и мега-дорогих блюд. Несколько видов пасты, 6-7 видов пиццы, солянка и украинский борщ, сезонные холодник и окрошка… Фирменное блюдо – свиной стейк на гриле. Что касается цен, то, к примеру, пицца тут стоит от 10 до 14 рублей в зависимости от наполнения итальянского блюда. Особая гордость заведения – собственный фризер и вкуснейшее мягкое мороженое.

Штат кафе: 6 поваров, 2 бармена, 4 официанта, звукооператор, бухгалтер, администратор, а с пятницы по воскресенье поддерживать порядок в заведении будет охрана.

В кафе при желании и ради торжественного мероприятия готовы разместить до 140 человек.

Кстати, корреспондента попросили не делать фото внутри кафе, чтобы подержать интригу, чтобы каждый лично зашёл познакомиться с интерьером нового заведения.

…На открытия прозвучала мысль о «концепции любви и здравого расчёта». Заметно, что в «Grand—café» вложены большие труды и средства. Осталось только полюбить это заведение нам — жителям и гостям города. А насколько GRANDиозным и важным для города станет новое кафе, покажет время.

Лилия ГУЩА

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