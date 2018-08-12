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В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники

13.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники, сообщили БЕЛТА в пресс-службы Минприроды.

Решения об установке сроков сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод клюквы и брусники приняты облисполкомами.

Собирать бруснику уже можно в Брестской и Гомельской областях (с 8 августа), в Могилевской (с 12 августа). С 15 августа ее сбор будет разрешен в Минской области, с 16 — в Витебской, с 20 — в Гродненской.

Заготовку клюквы первыми начнут жители Брестской области — с 24 августа. С 25 августа собирать ее смогут жители Гомельской области, с 1 сентября — Могилевской, с 2 сентября — Минской. Клюквенный сезон в Витебской области откроется 3 сентября, в Гродненской — 6 сентября.

Минприроды напоминает, что собирать ягоды нужно способами, не наносящими вреда ягодникам и не приводящими к их уничтожению. При сборе брусники содержание зрелых ягод должно составлять не менее 99% от собранной массы, клюквы — не менее 95%.

За нарушение сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки, другое нарушение правил сбора предусмотрена ответственность: предупреждение или штраф до 20 базовых величин (1 БВ — Br24,5), для ИП — до 100 базовых величин, для юрлиц — до 500 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены сроки сбора клюквы и брусники, сообщили БЕЛТА в пресс-службы Минприроды. Решения об установке сроков сбора,...
 
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