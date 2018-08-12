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Минская милиция не пожелала обсуждать вопросы взаимоотношений своих сотрудников с журналистами

13.08.2018 16:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 августа. Столичная милиция отклонила предложение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о встрече для обсуждения вопросов взаимоотношений сотрудников правоохранительных органов с представителями медиа в свете ряда законодательных изменений, которые касаются условий работы прессы, сообщает пресс-служба БАЖ.

Руководство ассоциации журналистов в июле обратилось с предложением о встрече к заместителю начальника ГУВД Мингорисполкома Андрею Любимову. Присланный из столичной милиции ответ на имя председателя БАЖ Андрея Бастунца датирован 8 августа.

В своем письме Любимов отметил, что освещением работы минской милиции в СМИ занимается отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. Этот отдел занимается "организацией информационного обеспечения деятельности ГУВД и его структурных подразделений", а также постоянным "совершенствованием и укреплением связей с общественностью".

По его словам, сотрудники отдела информации и общественных связей строго руководствуются требованиями законов об органах внутренних дел, о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях, а также "иными нормативными правовыми актами, в которых определены правила взаимодействия правоохранительных органов с журналистами".

"Указанные в вашем обращении причины — внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Беларусь, касающиеся деятельности журналистов, а также установление взаимовыгодных отношений между ОО "Белорусская ассоциация журналистов" и ГУВД Мингорисполкома — не являются основаниями для проведения указанной вами встречи", — подчеркнул Любимов.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 августа. Столичная милиция отклонила предложение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) о встрече для обсуждения вопросов взаимоотношений сотрудников...
 
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