В Ганцевичах после прививки умер двухмесячный ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертные исследования. Изъяты медицинские документы и препараты.