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В Ганцевичах после прививки умер двухмесячный ребенок

13.08.2018 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертные исследования. Изъяты медицинские документы и препараты.

 
 
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Родители принесли малыша на плановую вакцинацию.
 
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