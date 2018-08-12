|
В Ганцевичах после прививки умер двухмесячный ребенок
13.08.2018 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двухмесячного ребенка, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены необходимые экспертные исследования. Изъяты медицинские документы и препараты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родители принесли малыша на плановую вакцинацию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)