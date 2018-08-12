Около восьмидесяти оригинальных селфи уже прислали на фотоконкурс ко II Европейским играм

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», приходят фотоработы со всего мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Конкурс творческих фоторабот „MINSK 2019: мой привет II Европейским играм“ вызывает интерес у слушателей из разных стран — уже сейчас в копилке конкурса порядка восьмидесяти оригинальных селфи, и их счет продолжает расти», — отметили в пресс-службе.

Селфи из Индии, Китая, США, Германии, Пакистана, Финляндии, Украины, России, Бангладеш, Алжира, Нигерии, Вьетнама и Таджикистана украшают тематическую страничку на сайте радио «Беларусь». Ознакомиться с ними, а заодно приобщиться к спортивному движению и, возможно, вдохновиться на участие в конкурсе может любой желающий, как это сделал китаец Кевин Чжао, который посетил горнолыжный центр в олимпийском Пхенчхане. Сразу несколько жителей Пакистана прислали снимки с матча по традиционной игре кабадди, которая очень популярна в этой стране и проводится во время местных праздников. А некоторые слушатели уже становятся постоянным участниками конкурсов радио «Беларусь», как Дитмар Вольф из Германии, который на этот раз прислал фотоколлаж с легкоатлетического марафона во Франкфурте.

Белорусы также подключились к акции — и взрослые, и дети, ведущие активный образ жизни, приветствуют гостей предстоящего масштабного спортивного форума.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября сделать фотоснимок во время занятий спортом или на фоне спортивных объектов, разместить на нем любым способом хештег #MINSK2019 и прислать его на электронную почту: minskgames2019@gmail.com либо прикрепить к заявке на сайте радио «Беларусь». Каждый участник конкурса может отправить только одну фотографию.

Лучшие материалы будут размещены на сайте www.radiobelarus.by в разделе конкурса, а промежуточные итоги будут подводиться в выпусках программы «Мой привет II Европейским играм» в эфире международного радио.

Победителей акции ждут подарки — дипломы от Белтелерадиокомпании, комплекты пригласительных билетов на события спортивной программы Европейских игр и парадно-спортивная экипировка национальной команды Беларуси.