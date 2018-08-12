﻿ Около восьмидесяти оригинальных селфи уже прислали на фотоконкурс ко II Европейским играм. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около восьмидесяти оригинальных селфи уже прислали на фотоконкурс ко II Европейским играм

13.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», приходят фотоработы со всего мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Конкурс творческих фоторабот „MINSK 2019: мой привет II Европейским играм“ вызывает интерес у слушателей из разных стран — уже сейчас в копилке конкурса порядка восьмидесяти оригинальных селфи, и их счет продолжает расти», — отметили в пресс-службе.

Селфи из Индии, Китая, США, Германии, Пакистана, Финляндии, Украины, России, Бангладеш, Алжира, Нигерии, Вьетнама и Таджикистана украшают тематическую страничку на сайте радио «Беларусь». Ознакомиться с ними, а заодно приобщиться к спортивному движению и, возможно, вдохновиться на участие в конкурсе может любой желающий, как это сделал китаец Кевин Чжао, который посетил горнолыжный центр в олимпийском Пхенчхане. Сразу несколько жителей Пакистана прислали снимки с матча по традиционной игре кабадди, которая очень популярна в этой стране и проводится во время местных праздников. А некоторые слушатели уже становятся постоянным участниками конкурсов радио «Беларусь», как Дитмар Вольф из Германии, который на этот раз прислал фотоколлаж с легкоатлетического марафона во Франкфурте.

Белорусы также подключились к акции — и взрослые, и дети, ведущие активный образ жизни, приветствуют гостей предстоящего масштабного спортивного форума.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября сделать фотоснимок во время занятий спортом или на фоне спортивных объектов, разместить на нем любым способом хештег #MINSK2019 и прислать его на электронную почту: minskgames2019@gmail.com либо прикрепить к заявке на сайте радио «Беларусь». Каждый участник конкурса может отправить только одну фотографию.

Лучшие материалы будут размещены на сайте www.radiobelarus.by в разделе конкурса, а промежуточные итоги будут подводиться в выпусках программы «Мой привет II Европейским играм» в эфире международного радио.

Победителей акции ждут подарки — дипломы от Белтелерадиокомпании, комплекты пригласительных билетов на события спортивной программы Европейских игр и парадно-спортивная экипировка национальной команды Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс «MINSK 2019: мой привет II Европейским играм», который проводит международное радио «Беларусь» совместно с фондом «Дирекция II...
 
Новости дня
Новости общества
 
Каштаны, яблони и ландыш повторно зацвели в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика