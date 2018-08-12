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Каштаны, яблони и ландыш повторно зацвели в Брестской области

13.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в августе зафиксировано повторное цветение около десяти видов растений, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик.

В последние годы для Беларуси, особенно для юго-западного региона, становятся все более характерными засушливые периоды. Такая погода приводит к затормаживанию развития цветочных бутонов, они впадают в спячку. «Ближе к августу-сентябрю световой день становится примерно таким же, как и в мае, повышается влажность. Растения „думают“, что наступила весна следующего года, и цветочные бутоны расцветают», — пояснил Виктор Демянчик.

Ранее такие случаи в Бресте фиксировались единично. В августе этого года ученые насчитали в области около десяти видов растений, которые зацвели повторно. В частности, это яблони, груши, каштаны, вишни, сливы. Также в этот процесс включились бирючина, жимолость, свидина, замечен цветущий ландыш.

Подобное поведение растений свидетельствует о том, что Беларусь приблизилась к сухому субтропическому климату. Причем на засуху отреагировали не только представители флоры, но и фауны. «Некоторые животные, которые всегда размножались только в апреле-мае, включились в процесс сейчас. В Бресте в конце июля стала размножаться камышовая жаба — редчайшее земноводное. Появилась икра, головастики — это впервые в нашей практике», — отметил собеседник.

 
Теги: Брест
 
 
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13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в августе зафиксировано повторное цветение около десяти видов растений, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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