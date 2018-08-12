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Депутат в Россонском районе за трудоустройство требовал продукты и спиртное. Получил 4 года колонии
13.08.2018 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Экс-главу одного из сельхозпредприятий Россонского района суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима с конфискацией. Мужчину признали виновным в вымогательстве,
Как говорится в сообщении, обвиняемый, являясь депутатом и работая в должности руководителя сельскохозяйственного предприятия, потребовал от неработающей П. «материальные ценности в виде продуктов питания и спиртных напитков за благоприятное решение вопроса о ее трудоустройстве в возглавляемое им предприятие».
Женщина обратилась с заявлением в ОВД. Обвиняемого задержали с поличным в его рабочем кабинете, когда женщина передала ему в качестве взятки материальные ценности в виде спиртных напитков и продуктов питания, общей стоимостью 45,56 рублей.
Смягчающими обстоятельствам суд признал наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности.
Экс-депутата и руководителя приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года.
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Обвиняемого задержали с поличным в его рабочем кабинете, когда женщина передала ему в качестве взятки материальные ценности в виде спиртных напитков и продуктов...
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