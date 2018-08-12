﻿ Депутат в Россонском районе за трудоустройство требовал продукты и спиртное. Получил 4 года колонии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат в Россонском районе за трудоустройство требовал продукты и спиртное. Получил 4 года колонии

13.08.2018 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главу одного из сельхозпредприятий Россонского района суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима с конфискацией. Мужчину признали виновным в вымогательстве, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Как говорится в сообщении, обвиняемый, являясь депутатом и работая в должности руководителя сельскохозяйственного предприятия, потребовал от неработающей П. «материальные ценности в виде продуктов питания и спиртных напитков за благоприятное решение вопроса о ее трудоустройстве в возглавляемое им предприятие».

Женщина обратилась с заявлением в ОВД. Обвиняемого задержали с поличным в его рабочем кабинете, когда женщина передала ему в качестве взятки материальные ценности в виде спиртных напитков и продуктов питания, общей стоимостью 45,56 рублей.

Смягчающими обстоятельствам суд признал наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка и уплату в полном объеме суммы дохода от преступной деятельности.

Экс-депутата и руководителя приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемого задержали с поличным в его рабочем кабинете, когда женщина передала ему в качестве взятки материальные ценности в виде спиртных напитков и продуктов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вступительная кампания на уровень среднего специального образования завершается 17 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика