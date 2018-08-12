С 11 августа открыт летне-осенний сезон охоты на пернатых

Охота разрешена на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана в светлое время суток. Способы охоты – из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами.

Отправляясь на охоту «по перу», охотник должен иметь при себе следующие документы: действительное госудостоверение на право охоты (с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию о ее уплате), охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

В дни открытия охоты Госинспекция охраны животного и растительного мира будет работать в усиленном режиме.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. №112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» перечень разрешенной к добыче водоплавающей и болотной дичи дополнен двумя видами птиц – гоголем и свиязью; охота на них разрешена как в весеннем (только селезни), так и в летне-осеннем сезонах.

С 25 сентября 2018 г. (дата вступления в силу основных положений Указа №112, в том числе новой редакции Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты) вышеупомянутый перечень дополниться цаплей белой большой. Добыча цапли белой большой в процессе охоты на водоплавающую и болотную дичь до 25 сентября 2018 г. запрещена.

С 1 сентября будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с 15 сентября – гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку. Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь до 9 декабря 2018 года.

Инспекторы обращают особое внимание охотников на необходимость неукоснительно соблюдать в процессе охоты правила безопасности, изложенные в главе 12 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Охотникам запрещается производить стрельбу в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее чем в полукилометре, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости – в сумерках, против солнца, в тумане и т.п. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 метров. При охоте с лодки не производить стрельбу через гребцов или других охотников в судне.

Практика показывает, что невыполнение этих требования является основной причиной несчастных случаев на охоте, в том числе и гибели людей. За нарушение правил безопасности охоты виновному грозит штраф в размере до 40 базовых величин (980 рублей) или лишение права охоты.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП Республики Беларусь) или уголовную (ст.282 УК Республики Беларусь) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда.