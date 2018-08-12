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Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели ребенка в Ганцевичском районе

13.08.2018 21:22 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав создал специальную комиссию по факту гибели ребенка в Ганцевичском районе
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси создало специальную комиссию по факту гибели двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе после плановой вакцинации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что в комиссию вошли различные специалисты, которые будут выяснять обстоятельства смерти ребенка. "Использование иммунобиологических средств серии, которые были введены ребенку, временно приостановлено. Точная причина гибели ребенка будет установлена только после завершения работы данной комиссии", - пояснили в Минздраве.

Как сообщалось, двухмесячный ребенок умер сегодня в Ганцевичском районе после введения прививок. Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смерти.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси создало специальную комиссию по факту гибели двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе...
 
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