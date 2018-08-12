Отец двухмесячного мальчика, который погиб после вакцинации: Это были обычные плановые прививки

13 августа в Ганцевичской больнице умер двухмесячный Кирилл , которого бригада скорой привезла из фельдшерско-акушерского пункта. Мальчику стало плохо после плановых прививок, сообщил TUT.BY отец ребенка Александр.

Двухмесячный Кирилл был младшим ребенком в семье Александра и Ольги. Старшему в этом году исполнилось пять лет. Малыш рос здоровым и активным мальчиком. Проблем со здоровьем у него не было.

— Ему хоть и было два месяца всего, но был очень внимательным, любил посмеяться. Рос шустрым, — рассказывает отец.

13 августа мама ребенка Ольга решила отвезти сына на прививку в ФАП в деревне Большие Круговичи. Какие вакцины должны были вколоть Кириллу, Александр точно не знает. По его словам, «это были обычные плановые прививки».

— Приехали, врач его послушала, сказала: «Все хорошо, давайте прививочки». Ну давайте. После двух прививок ему стало плохо — он побелел. Тогда ему что-то укололи. Возможно, адреналин, — рассказал Александр.

Состояние малыша не улучшилось. На место вызвали скорую. Прибывшие медики забрали Кирилла и увезли в районную больницу в Ганцевичах:

— В реанимации он еще глазками моргал. Что было дальше — мы не знаем. В операционную супругу не пустили. Она просила: «Пустите, может задышит».

Несмотря на все усилия медиков, спасти Кирилла не удалось.

— Я это просто так не оставлю, буду жаловаться, — подчеркнул Александр.

Сейчас в гибели ребенка разбираются следователи, сообщал ранее официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования, изъяты медицинские документы и препараты.

Главный врач «Ганцевичской ЦРБ» Вадим Сошко ранее рассказал газете «Ганцавiцкi час» , что прививку ребенку делал медработник Огаревичской амбулатории, который выезжал для осмотра детей и процедуры на ФАП в деревню Большие Круговичи.

«Мы сами все в шоке, что такое случилось. Прививки детям всегда дают опытные медработники, как того требуют нормы Минздрава. И в этот раз прививку ребенку давал медработник, который проработал 30 лет, и никогда никаких не было нареканий. Ребенок абсолютно здоровый был… Что случилось — это должны уже установить эксперты», — цитирует медика издание.