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Отец двухмесячного мальчика, который погиб после вакцинации: Это были обычные плановые прививки
13.08.2018 21:34 — Новости Общества | Tut.by
13 августа в Ганцевичской больнице
Двухмесячный Кирилл был младшим ребенком в семье Александра и Ольги. Старшему в этом году исполнилось пять лет. Малыш рос здоровым и активным мальчиком. Проблем со здоровьем у него не было.
— Ему хоть и было два месяца всего, но был очень внимательным, любил посмеяться. Рос шустрым, — рассказывает отец.
13 августа мама ребенка Ольга решила отвезти сына на прививку в ФАП в деревне Большие Круговичи. Какие вакцины должны были вколоть Кириллу, Александр точно не знает. По его словам, «это были обычные плановые прививки».
— Приехали, врач его послушала, сказала: «Все хорошо, давайте прививочки». Ну давайте. После двух прививок ему стало плохо — он побелел. Тогда ему что-то укололи. Возможно, адреналин, — рассказал Александр.
Состояние малыша не улучшилось. На место вызвали скорую. Прибывшие медики забрали Кирилла и увезли в районную больницу в Ганцевичах:
— В реанимации он еще глазками моргал. Что было дальше — мы не знаем. В операционную супругу не пустили. Она просила: «Пустите, может задышит».
Несмотря на все усилия медиков, спасти Кирилла не удалось.
— Я это просто так не оставлю, буду жаловаться, — подчеркнул Александр.
Сейчас в гибели ребенка разбираются следователи, сообщал ранее официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования, изъяты медицинские документы и препараты.
Главный врач «Ганцевичской ЦРБ» Вадим Сошко ранее рассказал газете
«Мы сами все в шоке, что такое случилось. Прививки детям всегда дают опытные медработники, как того требуют нормы Минздрава. И в этот раз прививку ребенку давал медработник, который проработал 30 лет, и никогда никаких не было нареканий. Ребенок абсолютно здоровый был… Что случилось — это должны уже установить эксперты», — цитирует медика издание.
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По словам отца, после двух прививок мальчику стало плохо.
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