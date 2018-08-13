ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снижается число осужденных несовершеннолетних (инфографика)

13.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число осужденных несовершеннолетних снизилось на 13%.

2018 год (первое полугодие) — осуждены 485 человек (совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения — 121, под действием наркотиков — 10);

2017 год (первое полугодие) — 558 человек (138, 24).

Самые распространенные преступления несовершеннолетних:

— кража — осуждены 200 человек,
— хулиганство — 134,
— незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов — 26.

Какие меры пресечения назначил суд:

— отсрочка исполнения наказания — 22%,
— лишение свободы — 11%,
— принудительные меры воспитательного характера — 29%,
— условное неприменение наказания — 9%,
— без назначения наказания — 1%,
— иные меры наказания — 28%.

Источник: Верховный Суд Беларуси
Инфографика БелТА

В Беларуси снижается число осужденных несовершеннолетних (инфографика)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число осужденных несовершеннолетних снизилось на 13%. 2018 год
 
Новости дня
Новости общества
 
За 6 лет на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия обратились около 11,5 тысяч человек в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.08.2018
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика