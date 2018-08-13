В Беларуси снижается число осужденных несовершеннолетних (инфографика)

В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число осужденных несовершеннолетних снизилось на 13%.
2018 год (первое полугодие) — осуждены 485 человек (совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения — 121, под действием наркотиков — 10);
2017 год (первое полугодие) — 558 человек (138, 24).
Самые распространенные преступления несовершеннолетних:
— кража — осуждены 200 человек,
— хулиганство — 134,
— незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов — 26.
Какие меры пресечения назначил суд:
— отсрочка исполнения наказания — 22%,
— лишение свободы — 11%,
— принудительные меры воспитательного характера — 29%,
— условное неприменение наказания — 9%,
— без назначения наказания — 1%,
— иные меры наказания — 28%.
Источник: Верховный Суд Беларуси
Инфографика БелТА