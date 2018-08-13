За 6 лет на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия обратились около 11,5 тысяч человек в Беларуси

C начала работы общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия за помощью обратились почти 11,5 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления международного общественного объединения «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

Сервис начал действовать 13 августа 2012 года на базе МОО «Гендерные перспективы», горячая линия работает ежедневно, без выходных и праздничных дней с 8.00 до 20.00.

«На телефон 8-801-100-8-801 чаще звонят пострадавшие (79%), а также их неравнодушные родственники и друзья (19%), 22 обращения поступило от агрессоров. Если попытаться составить портрет среднестатистической жертвы домашнего насилия, то это женщина в возрасте от 27 до 40 лет, состоящая в браке или постоянных отношениях и имеющая детей. От психологического насилия страдают 96% абонентов, физическому подвергаются 68%, экономическому — 41%, испытывают сексуальное насилие 4% обратившихся женщин. Причем большинство из них страдает сразу от нескольких видов насилия», — рассказала она.

В группе риска также находятся пожилые. Пятая часть пострадавших от домашнего насилия — люди, старше 60 лет. В роли обидчиков чаще всего выступают их взрослые дети, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью и ведущие асоциальный образ жизни. В 36% случаев домашнего насилия, о которых рассказывали обратившиеся женщины, жертвами агрессора являются дети.

Ежедневно бесплатные анонимные и конфиденциальные консультации жертвам насилия готовы оказать психологи, специалисты по социальной работе и юристы, каждый последний четверг месяца на линии дежурит представитель Министерства внутренних дел. Кроме того, с середины сентября планируется существенно увеличить количество часов юридической помощи, что продиктовано высокой востребованностью у абонентов и необходимостью усилить их правовое сопровождение. Юрист подробно расскажет про административную и уголовную ответственность за нанесение телесных повреждений различной степени тяжести, порядок медицинского освидетельствования побоев, взыскание алиментов, разъяснит процедуру развода и раздела имущества, установления порядка общения с ребенком и достижения соглашения о детях, поможет составить исковое заявление.

Звонок на горячую линию — только начало решения проблемы, поэтому одна из важнейших функций консультантов — квалифицированное социальное перенаправление. «Наша задача не только выслушать человека, обсудить с ним проблему, но и предложить варианты ее решения, исходя из конкретной жизненной ситуации. Кому-то для этого нужно обращаться в правоохранительные органы, кризисные комнаты и приюты, территориальные центры социального обслуживания населения, некоторым — в организации, оказывающие помощь людям с алкогольной зависимостью», — отметила Ирина Альховка. Она также добавила, что данные мониторинга телефонных обращений на горячую линию использовались при подготовке замечаний и предложений от общественных объединений по проекту концепции закона «О предупреждении насилия в семье».

К 6-летию работы горячей линии МОО «Гендерные перспективы» представило короткометражный фильм на тему домашнего насилия «Половина меня». Лента создана в сотрудничестве с мастерской социального кино. Режиссером фильма выступил белорусский режиссер Андрей Полупанов, сценаристом — Виктория Воробей. Картину можно посмотреть на официальном Youtube-канале организации. Финансовую поддержку в создании фильма оказали Европейский союз, благотворительная организация «Каритас» (Австрия) и Австрийское агентство по развитию.

Источник: БелТА