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Что с рублем и топливом, как мы "тырили" у БЕЛТА и президентский разнос - все за вчера

14.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Помните, вчера обещали показать вам красивущий метеорный поток Персеиды? Смотрите же — наши пользователи поделились своими удачными кадрами. А вообще же погода на наступившей неделе как никогда способствует ночным посиделкам на красивых озерах и наблюдению за белорусским звездным небом. Лето-то, увы, скоро закончится — но новости будут в нашей с вами жизни всегда. Вспомним вчерашние, вдруг вы что-то пропустили?


ВАЖНОЕ

Уверены, вас волнует колебание курсов рубля — российского, а вслед за ним и нашего. Да и нас, признаемся, тоже. Поэтому выяснили, валют и какие цены на импорт ожидать белорусам">что происходит, чего нам ждать и к какому курсу валют готовиться.

Президент вчера побывал на Оршанском инструментальном заводе — и жестко раскритиковал качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли. Мол, даже территорию перед его визитом в порядок привели топорно: «Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие». А заодно обрисовал весьма нерадостные перспективы для министра Вовка. В общем, все подробности — здесь. А потом Александр Лукашенко удивил местных чиновников: без предупреждения заехал на еще несколько предприятий. Что там было!.. «Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают… У нас все хорошо. Это ж надо додуматься… Два года об одном и том же говорю. Приехал — „чудеса“. Начиная от госсекретаря, главы администрации и премьер-министра, вы так работаете». Сегодня продолжение — выездное совещание о развитии социальной и производственной сфер региона.

Помните, в выходные снова подорожало топливо? Доколе, возмутились мы — и задали «Белнефтехиму» вопросы, которые бродят в головах всех автомобилистов. Например, сколько налогов и сборов в цене литра топлива, или же почему белорусское топливо дорожает даже тогда, когда дешевеет нефть. Читайте, что нам ответили.

А в Израиле другие проблемы. Там нет денег на проведение «Евровидения» — и конкурс-2019 под угрозой. Какой есть выход — рассказываем здесь. Все решится сегодня.


ПОПУЛЯРНОЕ

Нас тем временем не отпускает «дело БЕЛТА». Если честно, уже накопилась усталость от сотого объяснения «что происходит, что вы „тырили“ и кто такая БЕЛТА». Все объясняем здесь — и в этой заметке нет ни слова про политическую подоплеку, заговор силовиков или юридические нестыковки. Она — про журналистское ремесло и самоотверженную работу наших ребят. Но все это важно для понимания ситуации. Как и то, где берет новости сама БЕЛТА.

А если вы далеки от местных перипетий, потому что отдыхаете (или собираетесь) на Черном море, имейте в виду — например, в украинской Затоке стоит быть особенно осторожными. Оказывается, белорусов там грабят!

Вечером в понедельник стало известно о трагедии в Ганцевичах: там после плановой прививки умер 2-месячный малыш. «Ребенок абсолютно здоровый был», — говорят местные медики, а вот что нам рассказал папа несчастного мальчика. Вакцину пока изъяли из употребления, будем ждать результатов экспертиз и следствия.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

А что вы знаете, например, о Китае? Наши отношения с этой страной развиваются стремительно: белорусская продукция пробивается на некогда казавшийся неприступным рынок, китайские инвестиции приходят в Беларусь. За сорок лет политики реформ и открытости страна кардинально изменилась и продолжает преобразования. Поговорили о китайском опыте борьбы с коррупцией, мотивации чиновников и перспективах индустриального офшора с нашим Чрезвычайным и Полномочным послом в Китае Кириллом Рудым. А еще спросили уважаемого экономиста Рудого, ждать ли от него очередную традиционно жесткую и весьма ожидаемую speech of the year на Кастрычнiцкiм форуме 2018 года.

Если же лично вас инвестиции интересуют не так глобально — точно не в международном масштабе, — рассказываем о приземленной арифметике: выгодно ли вкладывать деньги в квартиры, чтобы их потом сдавать. Например, за сколько, вы думаете, окупится арендой однушка в Минске?

Если вы хоть раз слышали аббревиатуру СОП, то и с понятием «ювенальная юстиция» хоть поверхностно, да знакомы. А ведь, по большому счету, все рассуждения о ювенальной юстиции можно свести к двум страхам взрослых: страху негативных последствий постороннего вмешательства для детско-родительских и семейных отношений, и страху за жизнь детей, которым никто посторонний, в случае чего, не поможет, т.к. не сможет вмешаться. Что это за «зверь» и стоит ли его бояться — объясняет наш эксперт.

А вообще постарайтесь не думать о плохом, избавиться от постоянных стрессов и всегда быть в форме — не смотря на возраст и не оправдывая себя им. Вон 75-летняя бодибилдерша каких результатов добилась! А ведь не отказывает себе ни в шоколаде, ни в вине, ни в бисквитах. Как, впрочем, и известные белорусы — да-да, у них есть свои слабости и любимые «вредные» продукты. Мера — вот что важнее всего!


Все новости понедельника, 13 августа

Кстати. Помните крутых парней, которыми вы восхищались в боевиках 80-х? Ну Халка, Халка-то помните? А знаете, что с ними всеми сейчас стало? Рассказываем — и такая ностальгия… Давайте никого не забывать.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Погода на наступившей неделе как никогда способствует ночным посиделкам на красивых озерах и наблюдению за белорусским звездным небом. Лето-то, увы, скоро...
 
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