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Что с рублем и топливом, как мы "тырили" у БЕЛТА и президентский разнос - все за вчера
14.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Помните, вчера обещали показать вам красивущий метеорный поток Персеиды? Смотрите же — наши пользователи
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Уверены, вас волнует колебание курсов рубля — российского, а вслед за ним и нашего. Да и нас, признаемся, тоже. Поэтому выяснили, валют и какие цены на импорт ожидать белорусам">что происходит, чего нам ждать и к какому курсу валют готовиться.
Президент вчера побывал на Оршанском инструментальном заводе — и жестко раскритиковал качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли. Мол, даже территорию перед его визитом в порядок привели топорно: «Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие». А заодно обрисовал весьма нерадостные перспективы для министра Вовка.
Помните, в выходные снова подорожало топливо? Доколе, возмутились мы — и задали «Белнефтехиму» вопросы, которые бродят в головах всех автомобилистов. Например, сколько налогов и сборов в цене литра топлива, или же почему белорусское топливо дорожает даже тогда, когда дешевеет нефть.
А в Израиле другие проблемы. Там нет денег на проведение «Евровидения» — и конкурс-2019 под угрозой.
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Нас тем временем не отпускает «дело БЕЛТА». Если честно, уже накопилась усталость от сотого объяснения «что происходит, что вы „тырили“ и кто такая БЕЛТА».
А если вы далеки от местных перипетий, потому что отдыхаете (или собираетесь) на Черном море, имейте в виду — например, в украинской Затоке стоит быть особенно осторожными.
Вечером в понедельник стало известно о трагедии в Ганцевичах: там
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А что вы знаете, например, о Китае? Наши отношения с этой страной развиваются стремительно: белорусская продукция пробивается на некогда казавшийся неприступным рынок, китайские инвестиции приходят в Беларусь. За сорок лет политики реформ и открытости страна кардинально изменилась и продолжает преобразования.
Если же лично вас инвестиции интересуют не так глобально — точно не в международном масштабе, — рассказываем о приземленной арифметике: выгодно ли вкладывать деньги в квартиры, чтобы их потом сдавать. Например, за сколько, вы думаете, окупится арендой однушка в Минске?
Если вы хоть раз слышали аббревиатуру СОП, то и с понятием «ювенальная юстиция» хоть поверхностно, да знакомы. А ведь, по большому счету, все рассуждения о ювенальной юстиции можно свести к двум страхам взрослых: страху негативных последствий постороннего вмешательства для детско-родительских и семейных отношений, и страху за жизнь детей, которым никто посторонний, в случае чего, не поможет, т.к. не сможет вмешаться.
А вообще постарайтесь не думать о плохом, избавиться от постоянных стрессов и всегда быть в форме — не смотря на возраст и не оправдывая себя им.
Кстати. Помните крутых парней, которыми вы восхищались в боевиках 80-х? Ну Халка, Халка-то помните? А знаете, что с ними всеми сейчас стало?
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