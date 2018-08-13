В павильоне Xiaomi на ребенка упала тумба. Что говорят родители и представители компании?

В редакцию сайта обратился отец 5-летнего мальчика. Сергей утверждает, что на его ребенка упала незакрепленная тумба открытого павильона Xiaomi в столичном ТРЦ. Представители магазина виноватыми себя не считают и говорят, что ребенок повис на тумбе, из-за чего она и упала.



Фото: группа mi.by во «ВКонтакте»

Папа пострадавшего ребенка: Услышал падение и грохот

Инцидент произошел в воскресенье вечером в ТРЦ «Е-сити» на Денисовской. По словам Сергея, в холле, где расположены мелкие точки продаж, семья остановилась около выставочных образцов техники Xiaomi.

Торговая точка представляет собой составленные кругом тумбы. Одна из них на колесиках, через нее продавцы выходят и заходят внутрь. Именно эта тумба на колесах и упала на ребенка.

— Это произошло за две секунды. Ребенок видит, что дяди кладут руки на край, он взялся руками за основание. И то я бы не подумал, что это может произойти. Вдруг слышу: падение и грохот. Я уже понимаю, что-то не то. Вижу, ребенок лежит, на нем эта тумбочка по самое горло. Я быстрее среагировал, чем продавцы, начал поднимать ее. Сын в итоге идти не может — мы его на ноги поставили, он падает.



5-летний пострадавший мальчик. Фото предоставлено читателем Сергеем

Сергей объясняет, что верхняя часть тумбы сделана в виде трапеции. Если руки положить с краю, а не по центру, она может упасть, потому что конструкция никак не закреплена.

— С их слов ребенок прыгал, держась за край. Но он мне сказал, что не прыгал, а взялся руками. Видео с камер наблюдения мне так и не показали. Даже если он прыгал, эта тумба упасть не должна. Ребенок весит 15 килограммов, усилие было не всем весом, а маленькими детскими ручками.

Мальчика забрали с мамой на скорой. У него выявили ушиб мягких тканей и наложили гипсовый лангет.

На месте в ТРЦ после случившегося к Сергею также подходил милиционер, но мужчина отказался от составления жалобы. «А что может сделать милиция?» — говорит он. Не оставлял он никаких записей и в книге жалоб и предложений. Сергей с представителем магазина договорились решить конфликт на месте полюбовно.

— Но после того, как я узнал, что с сыном случилось, насколько все серьезно, я подумал, что нам ничего не надо, никаких подарков. У меня жена не может поднять сына на руки. А чтобы он сходил в туалет — его нужно донести.

В понедельник Сергей все же оставил запись в книге жалоб и предложений. По его словам, тогда конструкцию в холле укрепляли рабочие.

— Но от представителей магазина я услышал сегодня такую фразу: «За детьми нужно смотреть, ждите соцработников каждую неделю». Но разве это нормально? Все ведь могло закончиться совсем иначе!

Представитель павильона Xiaomi: Ребенок на тумбе повис

В воскресенье после случившегося в ТРЦ приехал представитель павильона Xiaomi от компании «Ми бай» Дмитрий. Он говорит, что на записи видно, как тумба упала, потому что ребенок повис на ней, как на турнике.

— Родителей в этот момент не было рядом, и тумбу поднимала девушка-консультант. В это время к месту падения подбежал отец, стал одновременно поднимать ребенка и толкать рукой тумбу.

Дмитрий рассказывает, что после того, как мальчика забрала скорая, отец остался в магазине.

— Он вел себя агрессивно и кричал так громко, что подошел милиционер и стал его успокаивать. Когда я приехал в торговый центр и поговорил с отцом мальчика, я также обратился к милиционеру. Он рассказал, что услышал крик и подошел, чтобы понять, что случилось.

Дмитрий говорит, что предлагал отцу ребенка зафиксировать жалобу и пройти соответствующие процедуры. Но от помощи и заявлений мужчина отказался, сказав, что претензий у него нет. Лишь попросил сделать подарок ребенку в виде телефона. В итоге представитель с отцом сошлись на беспроводном джойстике для игр.

— Со своей стороны я выразил готовность оказать помощь, если состояние ухудшится или возникнут осложнения. Мы обменялись телефонами. Только сегодня, из разговора с вами, мы узнаем о претензиях. Я позвонил ему, но он не смог сформулировать свой запрос и свою претензию, а просто ответил, что они с женой вечером решили написать во все СМИ. Со своей стороны мы сделали выводы и предприняли все необходимое, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.



Скриншот с камер видеонаблюдения

Скриншот с камер видеонаблюдения

Скриншот с камер видеонаблюдения

По словам представителя компании, их торговая точка работает в ТРЦ с декабря, и это первый случай, когда ребенок повис на тумбе. Дмитрий говорит, что после инцидента они обратилась к изготовителю мебели и подрядчик изменил конструкцию на следующий день. Тумбы укрепили и на других точках.



Фото: группа mi.by во «ВКонтакте»

— Что касается фразы о соцработниках. В разговоре с отцом я упомянул, что сожалею о случившемся, но также нужно помнить, что если ребенок выпадает из окна, в этом не виноваты москитные сетки. Ребенок действительно какое-то время бегал возле островка без присмотра. Об этом говорили менеджеры, и это видно на камерах видеонаблюдения. У меня тоже есть ребенок, и я прекрасно понимаю, какие дети активные и что их ни на минуту нельзя оставлять без присмотра, тем более таких маленьких. Отец мальчика действительно сказал, что отвлекся, и тут все и случилось.