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Поднял лодку и песок. На гродненском пляже наблюдали смерч

14.08.2018 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненцы, отдыхающие на городском пляже «Усики» 13 августа стали свидетелями смерча, который за несколько секунд поднял лодку и напугал людей, сообщает портал hrodna.life.

Отдыхающие рассказывают, что смерч пришел с Немана на пляж. За несколько секунд он успел поднять лодку и песок. Люди засняли на видео необычное природное явление. Смерч несколько минут хозяйничал на пляже, а потом «ушел» в сторону леса. О пострадавших не сообщается.

Кстати, этим летом уже в нескольких регионах Беларуси наблюдали смерч. Или «почти торнадо», как это было около Лиды в середине июля.
 
 
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Гродненцы, отдыхающие на городском пляже "Усики" 13 августа стали свидетелями смерча, который за несколько секунд поднял лодку и напугал людей.
 
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