Гродненцы, отдыхающие на городском пляже «Усики» 13 августа стали свидетелями смерча, который за несколько секунд поднял лодку и напугал людей, сообщает портал hrodna.life.

Отдыхающие рассказывают, что смерч пришел с Немана на пляж. За несколько секунд он успел поднять лодку и песок. Люди засняли на видео необычное природное явление. Смерч несколько минут хозяйничал на пляже, а потом «ушел» в сторону леса. О пострадавших не сообщается.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поднял лодку и песок. На гродненском пляже наблюдали смерч Гродненцы, отдыхающие на городском пляже "Усики" 13 августа стали свидетелями смерча, который за несколько секунд поднял лодку и напугал людей.

Кстати, этим летом уже в нескольких регионах Беларуси наблюдали смерч. Или «почти торнадо», какоколо Лиды в середине июля.