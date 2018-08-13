Фонд «Прикосновение к жизни» и Takeda второй год подряд предлагают минчанам поучаствовать в «Онкомарафоне» . За каждого осилившего пятикилометровую дистанцию фармацевтическая компания перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд. В прошлом году собранная сумма составила почти 20 тысяч рублей. Все средства были направлены в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Мы встретились с двумя заместителями директора РНПЦ: Натальей Коноплей и Михаилом Белевцевым. Они рассказали, на что были потрачены средства, вырученные с прошлогоднего «Онкомарафона», и куда планируется направить деньги в этот раз.





Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии сотрудничает с фондом «Прикосновение к жизни» и фармацевтической компанией Takeda. Именно ее представители начали проводить в Минске «Онкомарафон».

― Мы сразу решили, что деньги, вырученные от благотворительного мероприятия, потратим не просто на медикаменты или ремонт, а на конкретную вещь, — объясняет Наталья. — Все двадцать тысяч рублей ушли на покупку радиочастотного скальпеля. Этот инструмент применяется в гинекологии, хирургии, при кожных образованиях, патологии ЛОР-органов.

С таким аппаратом, как утверждают специалисты, ткани повреждаются в разы меньше — операция становится менее травматичной. Как правило, для хирургического вмешательства используется электрический метод воздействия. Работает это так: к телу прикладывают один электрод (полюс), а на скальпеле находится другой, и таким образом возникает электрическая «дуга», которая уничтожает ткани. Только при этом заряд может повлиять на работу жизненно важных приборов, поэтому метод подходит не всем.





― Например, недавно к нам в центр поступил ребенок с сахарным диабетом, ― вспоминает Наталья. ― У него стояла автоматическая система для определения глюкозы и подачи инсулина. В такой ситуации обычный, электрический, метод воздействия применять было нельзя. Но благодаря новому скальпелю мы смогли успешно провести операцию: прибор действует местно с помощью радиоволн.

Врачи надеются, что в этом году на «Онкомарафоне» удастся собрать в два раза больше средств. Тогда будет возможность приобрести новую операционную лампу.





― Также нам нужна специальная оптика для хирургов. Сложные длительные операции (например, на сосудах) врач проводит в очках, изготовленных на заказ: у каждого хирурга свое зрение, строение черепа, расстояние между глазами… Один оптический комплект стоит порядка двух тысяч евро. Но он необходим, чтобы специалисту было удобно, и он отлично выполнял свою работу, — рассказывает Наталья.

Доктора и сами участвуют в «Онкомарафоне».

― Все было прекрасно организовано: и регистрация, и разминка в сопровождении белорусской группы «Электромантика», и, наконец, сам марафон, — вспоминает Михаил. — Забег выполняешь в меру своих возможностей. Это вовсе не соревнование, а, наоборот, единение людей. В марафоне участвовали и профессиональные спортсмены, и студенты, и сотрудники нашего центра.





― Конечно, цель «Онкомарафона» ― помощь детям с онкологическими заболеваниями, — дополняет Наталья. — Но на мой взгляд, такие мероприятия даже больше нужны здоровым людям. Ведь когда человек помогает, он чувствует себя живым.

РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии преимущественно финансируется за счет государственного бюджета. Врачи рассказали, что благотворительная помощь — это одна десятая часть денежных поступлений.

― Мы постоянно сотрудничаем с тремя фондами: «Прикосновение к жизни», «Шанс» и «Дети в беде». Они во многом помогают нам: от приобретения медикаментов и оборудования до лечения детей за рубежом, — говорит Наталья.





Сотрудничается центр не только с белорусскими фондами: в июне в рамках Недели климатической дипломатии в РНПЦ приезжали послы европейских государств.

— По их инициативе на территории центра было посажено 29 деревьев, которые символизируют Беларусь и 28 стран Евросоюза. Это была очень красивая акция! Теперь детям и родителям будет хорошо тут гулять, а нам приятно смотреть, — улыбается Наталья. — Также на благотворительную помощь рядом с центром были построены домики, рассчитанные на две семьи. Там вместе с родителями живут пациенты, которые обслуживаются в дневном стационаре. Домики нам подарили посольства Нидерландов, Польши и других европейских стран.





Врачи напоминают, что помочь РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии может каждый желающий.

― Если человек хочет пожертвовать центру большую сумму, он всегда может прийти переговорить с нами, и мы вместе решим, куда лучше направить деньги, — заявляет Михаил. — Если же у вас ограниченные финансовые возможности, но вы очень хотите помочь, то на сайте центра есть номер благотворительного счета.

Расчетный счет для благотворительных пожертвований: BY79 AKBB 3015 0338 2253 2530 0000 (бел. руб.), филиал № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21514, УНН 194 900 759, ОКПО 37 818 824, г. Минск, ул. Сурганова, 47а.

― И конечно, приглашаем всех на « Онкомарафон ». Мы будем рады любому количеству участников. Да и сами побежим обязательно! — обещает Наталья.



