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«Соберем детей в школу». Коллектив школы №2 г. Сморгони присоединился к республиканской благотворительной акции
14.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвует в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу». Особой заботой окружены пять многодетных семей, две неполные семьи и семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид.
Руководителем подписан приказ о выделении материальной помощи данным категориям семей. Профсоюз подготовил небольшие подарки детям работников, которые 1 сентября впервые сядут за парты.
В понедельник, 13 августа, многодетной маме Ирине Андрицо при подаче документов в первый класс двойняшек Екатерины и Анастасии вручены школьные принадлежности.
Пусть начало нового учебного года станет праздником для каждого ребенка!
Инна ГАВРИЛОВА, председатель профсоюзного комитета.
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«Соберем детей в школу». Коллектив школы №2 г. Сморгони присоединился к республиканской благотворительной акции
Первичная профсоюзная организация государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвует в...
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