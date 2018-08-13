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«Соберем детей в школу». Коллектив школы №2 г. Сморгони присоединился к республиканской благотворительной акции

14.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Первичная профсоюзная организация государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвует в республиканской благотворительной акции «Соберем детей в школу». Особой заботой окружены пять многодетных семей, две неполные семьи и семья, в которой воспитывается ребенок-инвалид.

«Соберем детей в школу». Коллектив школы №2 г. Сморгони присоединился к республиканской благотворительной акции

Руководителем подписан приказ о выделении материальной помощи данным категориям семей. Профсоюз подготовил небольшие подарки детям работников, которые 1 сентября впервые сядут за парты.

В понедельник, 13 августа, многодетной маме Ирине Андрицо при подаче документов в первый класс двойняшек Екатерины и Анастасии вручены школьные принадлежности.

Пусть начало нового учебного года станет праздником для каждого ребенка!

Инна ГАВРИЛОВА, председатель профсоюзного комитета. 

 
 
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Первичная профсоюзная организация государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Сморгони» совместно с администрацией активно участвует в...
 
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