Над оценкой в денежном выражении трагедии, которая произошла на «Белшине», уже почти полгода бьются десятки человек. Водитель на погрузчике завяз в сугробе, второй пытался вытащить коллегу, но погиб . Родственники рассчитывали на компенсацию от предприятия, но у «Белшины» своя трактовка. Подробности — в сюжете ОНТ.

Похоронив сына Юрия, погибшего на территории «Белшины», супруги Борейко не сомневались, что несчастный случай признают производственным.

Людмила Борейко, мать погибшего, говорит, что вся семья работала на предприятии: «30 лет я отработала, 29 лет отработал муж, сын — 13 лет».

— Никто не отозвался на помощь того водителя. Только мой сын и вызвался помочь, — говорит Людмила. — Сразу не вызвали скорую помощь, а только медсестру. Пока она дойдет по этому предприятию…

По мнению родителей, несчастный случай с их сыном должны квалифицировать как производственный, а значит, они претендуют на компенсацию от «Белшины». Речь идет почти о 100 тысячах рублей. Но вот на самом предприятии с такой позицией не согласны.

От комментариев представители «Белшины» отказались, лишь допустив съемочную группу на место, где случилась трагедия. Главный аргумент завода: погибшего попросил помочь коллега, а не его непосредственный руководитель. Какая разница, если был целый список сопутствующих причин?

— Во-первых, не расчищена была территория. Во-вторых, бездействие механика… Не вышел и не контролировал ситуацию, — говорит главный технический инспектор труда Могилевского областного совета Белхимпрофсоюза Владимир Лукьянов. — Фактически водители выполняли эту работу так, как могли.

Андрей Филиппов был тем самым застрявшим водителем. Мужчина вспоминает, что сначала «дернуть» его погрузчик из сугроба механик попросил другого сотрудника, но тот отказался: куда трехтоннику вытаскивать машину, которая тяжелее вдвое? А вот Юрий, пожалев коллегу, стоявшего на морозе, все же решил попробовать.

— Он сзади подъехал к погрузчику, мы приподняли его, должны были вместе поехать. Ничего сложного нет. Я сказал: «Поехали». Включил заднюю передачу, дал газу, я надеялся, что он сделает то же самое, а что он сделал, я не знаю, я не видел… Рядом никого не было. Я просто услышал крик, повернул голову, а погрузчика уже нет, — вспоминает Андрей Филиппов.

На фотографиях четко виден трос, привязанный к одной из «лап» погрузчика-спасателя. Но почему их не свели, а веревку не закрепили по центру? Сегодня Андрей — подозреваемый в причинении смерти по неосторожности. В худшем случае ему грозит лишение свободы до 3 лет.

Свое расследование провела и инспекция труда. В должностной инструкции Юрия не было прописано «взять на буксир застрявший погрузчик».

— Юрий в момент несчастного случая не исполнял трудовых обязанностей, не выполнял работу по заданию «Белшины», действовал не в интересах «Белшины», — сказала Людмила Балакер, заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Сестра Юрия Наталья Луцевич снова перечитывает подробное описание трагедии под заголовком «Акт о непроизводственном несчастном случае». Выдан на «Белшине». Она еще не знает, когда состоится следующее судебное заседание. Родственники посчитали, что в заводском журнале, где водители расписываются, ознакомившись с правилами движения по территории, автограф не ее брата. Сейчас почерк проверяют.