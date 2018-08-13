В рамках акции на базе ГУ ТЦСОН Борисовского района 17 августа пройдет семинар «Мы за здоровое питание!». На семинаре будут обсуждаться вопросы питания в пожилом возрасте, а также питание детей и подростков. Приглашаем всех желающих принять участие.
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Вместе к здоровому питанию
14.08.2018 — Новости Общества | Единство
В рамках акции на базе ГУ ТЦСОН Борисовского района 17 августа пройдет семинар «Мы за здоровое питание!». На семинаре будут обсуждаться вопросы питания в пожилом возрасте, а также питание детей и подростков. Приглашаем всех желающих принять участие.
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С 13 по 17 августа в Борисовском районе пройдет акция, приуроченная к единому дню здоровья «День здорового питания» (16 августа).
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