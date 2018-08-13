14 августа

Медовый (Ореховый) Спас

1409 — в Минске во время большого пожара сгорел костел Святой Троицы и Воздвижения Наисвятейшей Панны Марии — первый деревянный костел в городе. Построена святыня была около 1390 года на средства великого князя литовского и короля Польши Ягайло. Согласно инвентарным записям здание стояло на каменном возвышении, интерьер украшали три алтаря и орган. Рядом с костелом находились здания, где размещались школа, госпиталь и костельное братство

1888— О. Шелленбергером запатентован электрический счетчик

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