14 августа

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14.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Медовый (Ореховый) Спас
1409 — в Минске во время большого пожара сгорел костел Святой Троицы и Воздвижения Наисвятейшей Панны Марии — первый деревянный костел в городе. Построена святыня была около 1390 года на средства великого князя литовского и короля Польши Ягайло. Согласно инвентарным записям здание стояло на каменном возвышении, интерьер украшали три алтаря и орган. Рядом с костелом находились здания, где размещались школа, госпиталь и костельное братство
1888— О. Шелленбергером запатентован электрический счетчик
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Теги: Минск
 
 
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Медовый (Ореховый) Спас 1409 — в Минске во время большого пожара сгорел костел Святой Троицы и Воздвижения Наисвятейшей Панны Марии — первый деревянный костел в...
 
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