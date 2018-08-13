

В пятницу, 10 августа, в Столинской ПМК-24 прошло праздничное мероприятие и концерт в связи с профессиональным праздником – Днём строителя.

Поздравить и вручить награды работникам предприятия пришли заместитель председателя Столинского райисполкома Александр Александрович Максимчук и директор Столинской ПМК-24 Ярослав Павлович Савич.

Грамотой Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь награжден каменщик Виктор Константинович Арсенович; Почетной грамотой «Брестоблстроя» — каменщики Данько Гавриил Иванович и Лешкевич Антон Николаевич, машинист автомобильного крана Хомич Виктор Николаевич; Благодарственным письмом «Брестоблстроя» — каменщик Сергей Иванович Симончик и электрогазосварщик Андрей Николаевич Кривопуст; Почётной грамотой Столинского райисполкома – каменщик Андрей Олегович Александров и прораб Александр Евгеньевич Скачков; Почётной грамотой Столинского районного Совета депутатов – водитель автобетоносмесителя Евгений Михайлович Гриб. Также много работников были награждены грамотами от администрации и профсоюза Столинской ПМК-24.



Праздничное настроение работникам подарили ведущая Инна Филанович, сольные исполнители Анжелика Каллаур, Руслан Храпицкий, Александр Нестерович и Наталия Пашкевич.

Александр НИКИФОРЕНКО

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