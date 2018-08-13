В Осиповичах стартовал районный конкурс благоустройства

Стартовал традиционный смотр санитарного состояния и благоустройства города, сельских населенных пунктов, предприятий, организаций, учреждений, домов.

Заявки на участие принимаются в 5 номинациях: «лучший подъезд в многоквартирном жилом доме» (независимо от ведомственной принадлежности жилого дома), «лучшее индивидуальное домовладение в городе», «лучшее индивидуальное домовладение в районе», «среди предприятий, организаций, учреждений города и района», «лучшее индивидуальное домовладение молодой семьи в районе».

Критерии оценки

Номинация «Лучший подъезд в многоквартирном жилом доме» (независимо от ведомственной принадлежности жилого дома):

— содержание подъезда в надлежащем состоянии (своевременный ремонт, уборка, санитарное состояние);

— наличие и содержание газонов, клумб, зеленых насаждений в ухоженном состоянии перед подъездом;

— проявление творческой инициативы жильцов в эстетическом оформлении подъездов;

— наличие цветов, вазонов и других зеленых насаждений в подъезде;

— закрытие подъездов на кодовый замок, кодово-домофонной системой или другим устройством;

— наличие доски объявлений и таблички на подъездах с указанием номеров квартир.

Номинации «лучшее индивидуальное домовладение в городе», «лучшее индивидуальное домовладение в районе», «лучшее индивидуальное домовладение молодой семьи в районе»:

— планировка усадьбы (соблюдение проекта застройки усадьбы и ее декоративно-художественное оформление, исправность и допустимая высота ограждения, его окраска);

— содержание жилого дома, дворовых и хозяйственных построек в надлежащем состоянии;

— содержание в чистоте и порядке территории, прилегающей к индивидуальному домовладению;

— проявление творческой инициативы в оформлении придомовой территорий;

— наличие газонов, клумб, цветов и других зеленых насаждений;

— наличие оригинальных конструкций, форм или зеленых насаждений.

Номинация «среди предприятий, организаций, учреждений города и района»:

— качество содержания фасадов и мест общего пользования, общественных и производственных зданий;

— содержание служебных и производственных зданий в надлежащем состоянии, своевременное проведение их ремонта;

— благоустройство территории (асфальтирование, наличие зон отдыха), дороги и иные пути в исправном состоянии;

— озеленение производственных зон, территорий возле административных зданий и прилегающих (зеленые насаждения, цветы, газоны), отсутствие сорняков;

— освоено средств на одного работающего на строительство и ремонт объектов благоустройства и санитарное содержание.

Каждый критерий по номинациям оценивается по 10 балльной системе. В каждой номинации присваиваются 1, 2, 3 места.

Победители смотра-конкурса награждаются Дипломами районного исполнительного комитета и денежными премиями.

Приглашаем ЖСК, ПЖСК, ТС, жильцов подъездов многоквартирных жилых домов, владельцев частных домовладений города Осиповичи, Осипович-ского района, предприятия, организации, учреждения города и Осиповичского района принять участие в смотре-конкурсе.

Заявки на участие с приложением пояснительной записки с отражением всех критериев по каждой номинации, обязательно фотографий (в электронном виде) и других документов принимаются в отделе жилищно-коммунального хозяйства райисполкома в срок до 5 сентября 2018 г., кабинет служба «Одно окно», каб. № 302, 2 корпус райисполкома, телефоны для справок — 66-041, 77-288.