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Настоящая цветочная выставка организована на территории детского сада №6 в Сморгони

14.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Всем известно, что дети - это цветы жизни, а цветы - это украшение, восторг, краски, лето, восхищение, нежность и любовь. В нашем саду подрастают цветы в прямом и в переносном смысле...

Настоящая цветочная выставка организована на территории детского сада №6 в Сморгони

Педагогический коллектив государственного учреждения образования «Ясли-сад №6 г. Сморгони» делает все возможное, чтобы создать уют, обеспечить безопасность пребывания детей и комфорт, а также создать крепкий и сплоченный коллектив профессионалов на благо малышей - главных жителей нашего дома.

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная составляющая в жизни каждого дошкольника. От того, насколько ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы воспитаем.

Благоустройство и озеленение участков способствует умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников, развитию любознательности, способности удивляться.

Благодаря усилиям воспитателей и родителей на территории детского сада организована настоящая цветочная выставка. Какие только представители прекрасной флоры не произрастают на наших клумбах: розы, флоксы, бегонии, величественные каны и многие другие растения.

Цветочное пианино стало украшением и достопримечательностью нашего детского сада, воплотив в себе все самое прекрасное. Великолепным дополнением к нему стали страусы в концертных костюмах. Не оставил никого равнодушным и паровозик из Ромашково.

Настоящая цветочная выставка организована на территории детского сада №6 в Сморгони

Все эти композиции привлекают внимание и деток, и взрослых своим ярким великолепием, поднимают настроение, делают наше лето более красочным и сочным.

Настоящая цветочная выставка организована на территории детского сада №6 в Сморгони

Наталья КУРАК, заведующая ГУО “Ясли-сад №6”.

Фота автора.

 
 
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Всем известно, что дети - это цветы жизни, а цветы - это украшение, восторг, краски, лето, восхищение, нежность и любовь. В нашем саду подрастают цветы в прямом и в...
 
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