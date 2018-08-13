"Это работа про надежду Беларуси". Австралийский художник нарисовал новый мурал в Кунцевщине

В Кунцевщине на фасаде дома по улице Лещинского, 5 появился новый мурал от художника из Австралии. Мы посмотрели, как он выглядит и узнали, что значит это граффити.





Сейчас работа находится на финальном этапе. Художник вносит небольшие корректировки — хочет исправить цвет рукава у мальчика и дорисовать низ. Сегодня вечером он заканчивает работу, а 15 августа Финтан Мэги уезжает из страны.

Австралийский художник работал над граффити почти две недели. Для идеи нового мурала в первые дни он прогулялся по Минску с исторической экскурсией. А друзья рассказали ему о том, что Беларусь нашла свой вектор для развития в IT-бизнесе.

— Истории о стартапах и детские курсы по программированию очень вдохновили Финтана. Ему понравилась идея Беларуси как IT-страны — это непростой, но классный способ занять свое место в мире. Потому что за счет фольклора экономика не развивается. При этом нельзя сказать, что Финтан не видел и не знает о наших современных проблемах. Но этот этап можно преодолеть, если мыслить смело, — рассказывает организатор Urban Myths Олег Ларичев.





Кроме экскурсий и личных бесед художник вдохновлялся работами Язепа Дроздовича и советскими муралами. Поэтому он свою идею он решил воплотить как версию советских монументальных произведений в современном стиле.

— Эта работа про надежду страны — образ молодой IT-Беларуси, которая уверенно смотрит в будущее и создает его прямо сейчас.

Мы уточнили у организатора, есть ли предостережения после того, как работу на Воронянского закрасили . Дают ли художникам советы избегать каких-то тем?

— Финтан знает эту историю. Он говорит, что старается показать свою идею, но в такой форме, чтобы она не вызывала отторжения у людей.

Идея проекта Urban Myths состоит в том, что художники из разных стран создают концепции будущих монументальных художественных росписей на основе первых впечатлений от города и местных людей. Средства на работу художников собирают на краудфандинге. Например, для Финтана Мэги скинулись почти 5,5 тысяч из 8,8 тысяч рублей. С красками частично помогла компания Condor.