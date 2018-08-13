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СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Ивьевском районе, в котором пострадали семь человек

14.08.2018 10:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 14 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 УК), сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

12 августа около 20 часов в Ивьевском районе на 133-м км автодороги М-6 Минск — Гродно — граница Республики Польша произошло столкновение следовавшего в направлении Гродно автомобиля "Фольксваген-Транспортер", которым управлял 58-летний житель Новогрудского района, с двигавшимся в направлении Минска автомобилем "Мерседес-Бенц-Спринтер Bus-Master 3515" под управлением 47-летнего жителя Мозыря.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также 33-летний подменный водитель "Мерседеса" и четверо пассажиров 1971—1994 годов рождения (работники строительной кампании из Гомельской и Минской областей) с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место ДТП, провели иные процессуальные и следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Собираются материалы, характеризующие водителей. Установлено, что за нарушения требований ПДД оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Физическое состояние обоих устанавливается.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 14 августа. Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации...
 
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